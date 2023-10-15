Агент: «Химки» хотят сохранить Голубовича

Милан Дудич, агент защитника «Химок» Петара Голубовича, высказался о будущем своего клиента.

«Петар всем доволен, у него все стабильно. Тренерский штаб также им доволен. У него есть мотивация помочь команде вернуться в Премьер-лигу», — заявил Дудич «РБ Спорту».

Агент рассказал, что скоро прибудет в Москву и обсудит продление трудового договора Голубовича с «Химками». По словам Дудича, подмосковный коллектив заинтересован в продлении сотрудничества.

В текущем сезоне 29-летний серб принял участие в 13 матчах Мелбет-Первой лиги и записал на свой счет одну голевую передачу.

Добавим, действующий контракт Голубовича с «Химками» рассчитан до лета следующего года.