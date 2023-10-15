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Мелбет-Первая лига

Деспотович решил получить российское гражданство

15 Октября 2023 • 12:14 Комментировать

Сербский форвард Джордже Деспотович, последним местом работы которого был тульский «Арсенал», планирует получить российское гражданство. Об этом в разговоре с журналистами сообщил представитель сербского игрока Игорь Горбенко.

«У Джордже есть серьезное намерение получить паспорт гражданина РФ, потому что у него русская жена и ребенок. В конце года он подаст документы на получение гражданства», - приводит слова представителя «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Деспотович провел 11 поединков в рамках Мелбет-Первой лиги. 31-летний нападающий не отметился результативными действиями, при этом получив желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Джордже Деспотович
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