Деспотович решил получить российское гражданство

Сербский форвард Джордже Деспотович, последним местом работы которого был тульский «Арсенал», планирует получить российское гражданство. Об этом в разговоре с журналистами сообщил представитель сербского игрока Игорь Горбенко.

«У Джордже есть серьезное намерение получить паспорт гражданина РФ, потому что у него русская жена и ребенок. В конце года он подаст документы на получение гражданства», - приводит слова представителя «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Деспотович провел 11 поединков в рамках Мелбет-Первой лиги. 31-летний нападающий не отметился результативными действиями, при этом получив желтую карточку.