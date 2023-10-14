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Евгений Калешин: «Очень жаль, что Парфёнов покинул «Родину» - не видел причин для его ухода»

14 Октября 2023 • 23:41 Комментировать
Родина Москва
...
Динамо Махачкала
23.10 19:30

Наставник тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин высказался о тренерской перестановке в составе столичной «Родины». Дмитрия Парфёнова сменил на посту экс-тренер «Родины-2» Франк Артига.

«Жалко, что Дмитрий Парфенов покинул «Родину». Я не видел проблем в команде. Тренер всегда отвечает за результат, надо пожелать удачи новому специалисту», - цитирует Калешина «Матч ТВ».

Напомним, субботним вечером «Родина» и «Акрон» сыграли друг против друга в Москве. Тольяттинцы увезли домой победу – 1:0.

«Изменения уже видны, они более агрессивны в атаке теперь. Человек 11 лет проработал в «Барселоне», - говорит Калешин.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Калешин Дмитрий Парфёнов Родина Москва Франк Артига
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