Евгений Калешин: «Очень жаль, что Парфёнов покинул «Родину» - не видел причин для его ухода»

Наставник тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин высказался о тренерской перестановке в составе столичной «Родины». Дмитрия Парфёнова сменил на посту экс-тренер «Родины-2» Франк Артига.

«Жалко, что Дмитрий Парфенов покинул «Родину». Я не видел проблем в команде. Тренер всегда отвечает за результат, надо пожелать удачи новому специалисту», - цитирует Калешина «Матч ТВ».

Напомним, субботним вечером «Родина» и «Акрон» сыграли друг против друга в Москве. Тольяттинцы увезли домой победу – 1:0.

«Изменения уже видны, они более агрессивны в атаке теперь. Человек 11 лет проработал в «Барселоне», - говорит Калешин.