Президент «Торпедо» объяснил роль Рязанцева в клубе

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, чем в клубе после отставки Жозепа Клотета занимается Александр Рязанцев. Экс-полузащитник команды, напомним, пару месяцев назад завершил игровую карьеру и продолжил работать в «Торпедо» уже на других ролях.

«В данный момент Александр помогает Артему Горлову в организации тренировочного процесса как помощник. Сейчас он полностью в тренерском штабе», - цитирует Савина «РБ Спорт».

Напомним, субботним вечером «автозаводцы» на выезде в Краснодаре уступили «Кубани» - 1:2. Серия команды без побед достигла пять матчей во всех турнирах кряду.