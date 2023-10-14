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Евсеев: «Моя цель — поднять «Кубань» выше»

14 Октября 2023 • 21:21 Комментировать

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев после победы над московским «Торпедо» в матче 11-го тура Первой лиги рассказал о своих целях в краснодарском клубе.

«Моя цель — поднять ее выше. Меня не приглашают в команды-лидеры. Только туда, где есть проблемы. Хотелось бы, конечно, поработать там, где нужно решать другие задачи», - приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

47-летний специалист стал главным тренером «Кубани» в середине сентября, сменив на этом посту Александра Григоряна.

«Кубань» после 14 проведенных туров Первой лиги располагается на 14-й строчке в турнирной таблице с 12 очками в активе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Вадим Евсеев
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