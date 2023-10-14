Полузащитник «Кубани» - о победе над «Торпедо»: «Выиграли по делу»

Полузащитник краснодарской «Кубани» Ленар Фаттахов поделился эмоциями от победы своей команды над столичным «Торпедо». Напомним, что субботним вечером южане победили своих московских оппонентов в рамках 14 тура Мелбет-Первой лиги – 2:1.

«Было очевидно, что нам просто не будет. Но мы не только выдержали это испытание, но и превзошли соперника и выиграли по делу. Полагаю, они больше контролировали мяч, однако, что касается количества моментов, мы им не уступали. А в самоотдаче, желании и характере на 100% превзошли их», - делится Фаттахов с «Матч ТВ» мыслями после победы.

После финального свистка торпедовцы продлили свою серию матчей без побед во всех турнирах.