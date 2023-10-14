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Президент «Торпедо» рассказал о целях команды в этом сезоне

14 Октября 2023 • 21:10 Комментировать
Кубань
2:1
Торпедо Москва

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о целях столичного клуба в нынешнем сезоне.

Спортивный функционер отметил, что ситуация на данный момент не самая лучшая, но вперёд ещё 20 туров, поэтому все можно наверстать.

«Команда выложилась по полной программе, билась на поле. Будем работать над реализацией», - приводит слова Савина «РБ Спорт».

Напомним, что сегодня, 14 октября, столичный клуб в матче 14-го тура Российской премьер-лиги уступил «Кубани» со счётом 1:2.

После 14 проведенных туров подопечные Артёма Горлова занимают 11-е место в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ярослав Савин
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