Матч «Родины» и «Акрона» задержали на 45 минут

45 минут пришлось ждать футболистам, тренерам и болельщикам столичной «Родины» и тольяттинского «Акрона» старта очной встречи в рамках Мелбет-Первой лиги.

Напомним, что матч был перенесён с 20:00 на 20:45 из-за опоздания на арену пожарной машины. А без пожарных, как известно, проводить крупные спортивные события нельзя из-за соображений безопасности.

Следить за долгожданным во всех смыслах матчем команд Мелбет-Первой лиги можно в текстовом формате. Онлайн-репортаж игры проводит портал LiveResult.ru. Вот-вот стартовал первый тайм.