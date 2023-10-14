Голкипер «Енисея» после матча с «Химками» поконфликтовал с болбоем и удалился

Игрок красноярского «Енисея» после поражения от «Химок» в гостях в рамках Мелбет-Первой лиги вступил в конфликт с одним из мальчиков, подающих мячи на «Арене Химки».

Телеканал «Матч ТВ» сообщает, что голкипер гостей Евгений Ставер несколько раз после финального свистка грубо накричал на мальчика. А после того, как конфликт затих, главный рефери игры Игорь Низовцев удалил Ставера с поля.

Напомним, что судьбу матча химчан и красноярцев решил один единственный гол. Более подробно о прошедшей игре читайте в нашем обзоре.