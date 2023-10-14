​Матч «Родина» - «Акрон» задерживается из-за пожарной машины

В субботу вечером в Мелбет-Первой лиге пройдёт матч 14-го тура между «Родиной» и «Акроном». Команды должны были начать игру в 20:00 по московскому времени, но старт задерживается. Причина задержки – опоздание пожарной машины. Стартовый свисток должен прозвучать примерно в 20:20.

Очевидно, что начинать матч без пожарной машины нельзя из-за существующих правил безопасности.

Следить за игрой между «Родиной» и «Акроном» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult. Не пропустите!