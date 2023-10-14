Быстрый гол позволил «Химкам» одолеть «Енисей»

«Химки» продолжают идти в группе лидеров Мелбет-Первой лиги. В 14-м туре команда Андрея Талалаева принимала «Енисей» и победила со счетом 1:0. В начале встречи Хетаг Хосонов получил мяч в штрафной и отыграл чуть назад на Бутту Магомедова, который в касание попал в левый нижний угол ворот - 1:0. Следующий опасный момент был создан почти через час игры, Владислав Яковлев на скорости проник в штрафную и послал мяч в ближний угол - парировано. Гости едва не ушли от поражения, удар Ираклия Логуа был остановлен у ленточки защитником, который сыграл в падении.
«Химки» идут на третьем месте с отставанием в четыре очка от лидера. «Енисей» - четвертый, но с конца.
Протокол игры
|(1:0) Магомедов Бутта12'
Обухов Игорь•Терехов Сергей•Голубович Петар• 67'Исаенко Олег•Варатынов Сергей•Степанов Данил•Хосонов Хетаг•Кулишев Артём 59'64' (Панченко Кирилл (64'•Чежия Ираклий90') •Магомедов Бутта64' (Садыгов Илья (64') •Нетфуллин Равиль•Руденко Александр Александрович46' (Яковлев Владислав Геннадьевич (46')
Ставер Евгений•Масловский Александр•Марков Николай69' (Окладников Андрей (69') •Феррейра Херман• 10'Стежко Виталий•Глушков Никита Андреевич•Немченко Анатолий69' (Бардыбахин Вячеслав (69') • 75'Ломакин Александр•Ланин Олег84' (Логуа Ираклий (84') •Иванов Егор•Савельев Максим69' (Канаплин Александр (69')
14 октября.
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