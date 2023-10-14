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Мелбет-Первая лига

Быстрый гол позволил «Химкам» одолеть «Енисей»

14 Октября 2023 • 19:53 Комментировать
Химки
1:0
Енисей
окончен

«Химки» продолжают идти в группе лидеров Мелбет-Первой лиги. В 14-м туре команда Андрея Талалаева принимала «Енисей» и победила со счетом 1:0. В начале встречи Хетаг Хосонов получил мяч в штрафной и отыграл чуть назад на Бутту Магомедова, который в касание попал в левый нижний угол ворот - 1:0. Следующий опасный момент был создан почти через час игры, Владислав Яковлев на скорости проник в штрафную и послал мяч в ближний угол - парировано. Гости едва не ушли от поражения, удар Ираклия Логуа был остановлен у ленточки защитником, который сыграл в падении.

«Химки» идут на третьем месте с отставанием в четыре очка от лидера. «Енисей» - четвертый, но с конца.

Протокол игры  
Химки1:0Енисей
(1:0) Магомедов Бутта12'  
Обухов ИгорьТерехов СергейГолубович Петар  67'Исаенко ОлегВаратынов СергейСтепанов ДанилХосонов ХетагКулишев Артём  59' 64' (Панченко Кирилл ( 64'Чежия Ираклий 90') Магомедов Бутта 64' (Садыгов Илья ( 64') Нетфуллин РавильРуденко Александр Александрович 46' (Яковлев Владислав Геннадьевич ( 46')
Запасные: Поройков СтаниславМитрюшкин АнтонАндраде ЛеоМохаммад АмирГаврилов МаксимБурыченков Ярослав
Ставер ЕвгенийМасловский АлександрМарков Николай 69' (Окладников Андрей ( 69') Феррейра Херман  10'Стежко ВиталийГлушков Никита АндреевичНемченко Анатолий 69' (Бардыбахин Вячеслав ( 69'  75') Ломакин АлександрЛанин Олег 84' (Логуа Ираклий ( 84') Иванов ЕгорСавельев Максим 69' (Канаплин Александр ( 69')
Запасные: Ужгин МатвейАнтипин СтаниславРаздорских НикитаРебров ДмитрийЯрусов ДаниилХозин ВладимирКапустянский Данил
14 октября.

 

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Химки Енисей
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