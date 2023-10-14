Быстрый гол позволил «Химкам» одолеть «Енисей»

«Химки» продолжают идти в группе лидеров Мелбет-Первой лиги. В 14-м туре команда Андрея Талалаева принимала «Енисей» и победила со счетом 1:0. В начале встречи Хетаг Хосонов получил мяч в штрафной и отыграл чуть назад на Бутту Магомедова, который в касание попал в левый нижний угол ворот - 1:0. Следующий опасный момент был создан почти через час игры, Владислав Яковлев на скорости проник в штрафную и послал мяч в ближний угол - парировано. Гости едва не ушли от поражения, удар Ираклия Логуа был остановлен у ленточки защитником, который сыграл в падении.

«Химки» идут на третьем месте с отставанием в четыре очка от лидера. «Енисей» - четвертый, но с конца.