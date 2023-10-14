Серия «Торпедо» без побед во всех турнирах достигла юбилейной цифры

Столичное «Торпедо» субботним вечером проиграло «Кубани» на выезде – 1:2. Этот матч стал пятым подряд для «автозаводцев», в котором клуб не смог добиться победы.

Напомним, в последний раз торпедовцы Москвы побеждали почти месяц назад – 17 сентября. Тогда на «Арене Химки» «чёрно-белые» обыграли «Енисей» - 1:0. После у команды случилось выездное поражение от КАМАЗа (0:1), выездное поражение в Кубке России от «Уфы» в серии пенальти (7:8, 1:1 – осн. время), домашнее поражение от «Ленинградца» (2:3) и гостевая ничья с «Тюменью» (0:0).

В ближайшем матче в рамках Мелбет-Первой лиги «Торпедо» примет дома «СКА-Хабаровск», игра пройдёт 22 октября.

«Торпедо» вновь разочаровало болельщиков, проиграв «Кубани»