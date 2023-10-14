«Торпедо» вновь разочаровало болельщиков, проиграв «Кубани»

Столичное «Торпедо» провело очередной неудачный матч на полях Мелбет-Первой лиги. Команда Артёма Горлова на выезде проиграла одному из аутсайдеров турнира – «Кубани».

Первый тайм при доминации столичной команды так и завершился без голов. А в тайме втором на 68-й минуте счёт открыл Илья Мосейчук. Богдан Рейхмен после отбора на левом фланге устремился в чужую штрафную со смещением и прострелил. Ряд рикошетов послали мяч на подступы к вратарской, где самым расторопным оказался Мосейчук, отправивший мяч в сетку.

На 88-й минуте торпедовцы счёт сравняли – навес в штрафную от партнёра головой замкнул Илья Стефанович. Однако последнее слово в матче осталось за кубанцами – тот же Мосейчук спустя всего минуту с правого угла штрафной площади обводящим ударом положил мяч в дальний угол ворот Бабурина – 2:1.

Напомним, что после очередной осечки «автозаводцы» идут в середине турнирной таблицы на 12 месте. У команды 18 очков, а отставание от первого места только растёт и составляет уже 10 баллов.

«Кубань» благодаря успеху набрала 12 очков, но из зоны вылета всё равно не выбралась и продолжает идти на 17-й строчке.