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Мелбет-Первая лига

«Торпедо» вновь разочаровало болельщиков, проиграв «Кубани»

14 Октября 2023 • 19:27 Комментировать
Кубань
2:1
Торпедо Москва
окончен

Столичное «Торпедо» провело очередной неудачный матч на полях Мелбет-Первой лиги. Команда Артёма Горлова на выезде проиграла одному из аутсайдеров турнира – «Кубани».

Первый тайм при доминации столичной команды так и завершился без голов. А в тайме втором на 68-й минуте счёт открыл Илья Мосейчук. Богдан Рейхмен после отбора на левом фланге устремился в чужую штрафную со смещением и прострелил. Ряд рикошетов послали мяч на подступы к вратарской, где самым расторопным оказался Мосейчук, отправивший мяч в сетку.

На 88-й минуте торпедовцы счёт сравняли – навес в штрафную от партнёра головой замкнул Илья Стефанович. Однако последнее слово в матче осталось за кубанцами – тот же Мосейчук спустя всего минуту с правого угла штрафной площади обводящим ударом положил мяч в дальний угол ворот Бабурина – 2:1.

Напомним, что после очередной осечки «автозаводцы» идут в середине турнирной таблицы на 12 месте. У команды 18 очков, а отставание от первого места только растёт и составляет уже 10 баллов.

«Кубань» благодаря успеху набрала 12 очков, но из зоны вылета всё равно не выбралась и продолжает идти на 17-й строчке.

Протокол игры  
Кубань2:1Торпедо Москва
(1:0) Мосейчук Илья69'  
  89'Стефанович Илья (1:1)
(2:1) Мосейчук Илья89'  
Нестеренко ЮрийВеденеев Максим  86'Байрыев АзатЖилов Ислам 46' (Смирнов Александр ( 46') Безденежных Игорь 59' (Чуперка Валерий ( 59') Фаттахов Ленар  8' 76' (Лаук Максим ( 76') Рейхмен БогданМосейчук Илья  90'Шарипов Альберт 71' (Бакалюк Никита ( 71') Левин ГаррикГрузнов Илья 76' (Таказов Сослан ( 76')
Запасные: Осипов ЕвгенийТемников ИванТерновский ДмитрийКертанов КонстантинКенфак ОливьеАбдоков НуриМахатадзе Георгий
Бабурин ЕгорШевченко ГлебКалугин Никита 75' (Червяков Руслан ( 75') Бородин Сергей АлексеевичЖуравлёв ЮрийЧурич МариоМанелов ИраклийЕнин ИванСтефанович ИльяПолоз Дмитрий 71' (Лебеденко Игорь ( 71') Гонгадзе Георгий 71' (Горбунов Игорь ( 71')
Запасные: Усанов АлексейЕрмаков АртёмБалахонов АлександрВолков МихаилИваньков Александр IIОрехов Александр
14 октября.

 

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Торпедо Москва Кубань
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