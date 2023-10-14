«Алания» скромно победила в матче с «Ленинградцем»

В 14-м туре Мелбет-Первой лиги «Алания» принимала «Ленинградец». В первые две трети матча активнее были хозяева. Алан Чочиев с 13 метров чуть-чуть не попал в створ. С левого угла штрафной Николай Гиоргобиани зарядил под перекладину - сэйв. В середине второго тайма голкипер гостей перевел в штангу удар со штрафного и справился с добиванием, но Вячеслав Кротов все же переправил мяч в сетку. В концовке только подставленная нога защитника помогла «Алании» избежать гола после дальнего удара, рикошет в перекладину. Давид Кобесов завершал атаку хозяев, мяч направлялся за ленточку, но вратарь успел накрыть. В последней атаке Кирилл Колесниченко зряче бил в дальний угол - штанга.

«Алания» подвинула «Динамо» из Махачкалы с первого места, противник в зоне вылета.