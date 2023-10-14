Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Алания» скромно победила в матче с «Ленинградцем»

14 Октября 2023 • 18:56 Комментировать
Алания
1:0
Ленинградец

В 14-м туре Мелбет-Первой лиги «Алания» принимала «Ленинградец». В первые две трети матча активнее были хозяева. Алан Чочиев с 13 метров чуть-чуть не попал в створ. С левого угла штрафной Николай Гиоргобиани зарядил под перекладину - сэйв. В середине второго тайма голкипер гостей перевел в штангу удар со штрафного и справился с добиванием, но Вячеслав Кротов все же переправил мяч в сетку. В концовке только подставленная нога защитника помогла «Алании» избежать гола после дальнего удара, рикошет в перекладину. Давид Кобесов завершал атаку хозяев, мяч направлялся за ленточку, но вратарь успел накрыть. В последней атаке Кирилл Колесниченко зряче бил в дальний угол - штанга.

«Алания» подвинула «Динамо» из Махачкалы  с первого места, противник в зоне вылета.

Протокол игры  
Алания1:0Ленинградец
(1:0) Кротов Вячеслав65'  
Солдатенко РостиславЗасеев Азамат 46' (Тарба Заур ( 46') Шавлохов ДавидСухорученко МихаилПлиев КонстантинЧочиев Алан 67' (Машуков Ислам ( 67') Хабалов Алан 81' (Бутаев Аллон ( 81') Царукян Валерий 67' (Кобесов Давид ( 67') Гурциев БатразГиоргобиани НиколайКротов Вячеслав 67' (Хадарцев Батраз ( 67')
Запасные: Дауров РусланБакаев МихаилНатабашвили ГеоргийКачмазов Сослан
Зайцев АндрейЯковлев Андрей 60' (Жиронкин Виталий ( 60') Каптилов ВалерийБеляев МаксимКудрявцев РоманРозманов НикитаСуханов ЭдуардКолесниченко КириллШепелев ВладиславСиротов Владислав  30' 76' (Левин Максим ( 76') Маркин Михаил
Запасные: Карабашев НикитаБулыгин ИльяСоколов ДаниилГорулёв ВиталийМорозов НикитаОртяшов Максим
14 октября.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алания Ленинградец
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сокол Сокол
Нефтехимик Нефтехимик
2
2
2.36 3.35 2.95
Видео
Окончен
КАМАЗ КАМАЗ
Шинник Шинник
4
0
2.55 3.05 2.95
Видео
Окончен
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Черноморец Нв Черноморец Нв
1
0
1.71 3.35 5.60
Видео
Окончен
Тюмень Тюмень
Волгарь Волгарь
1
0
2.06 3.25 3.75
Видео
Окончен
Алания Алания
Ленинградец Ленинградец
1
0
1.39 4.50 8.40
Видео
Окончен
Кубань Кубань
Торпедо Москва Торпедо Москва
2
1
3.45 3.25 2.17
Видео
Окончен
Химки Химки
Енисей Енисей
1
0
1.99 3.45 3.75
Видео
14.10.23 в 20:00
Родина Москва Родина Москва
Акрон Акрон
2.28 3.45 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Октября
19:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
Быстрый гол позволил «Химкам» одолеть «Енисей»
19:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
Серия «Торпедо» без побед во всех турнирах достигла юбилейной цифры
19:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» вновь разочаровало болельщиков, проиграв «Кубани»
18:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» скромно победила в матче с «Ленинградцем»
18:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» и «Тюмень» вырвали победы в самой концовке
17:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
Полоз и Гонгадзе – в атаке «Торпедо» на игру с «Кубанью»
13:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» не смог на своём поле одолеть тульский «Арсенал»
11:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
09:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Скворцов решил покинуть «Химки»
12 Октября
10:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
Сергей Кормильцев: «Не верю, что в этом году «Торпедо» может выйти в РПЛ»
11 Октября
13:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кигинько: «Москвичёв уже вернулся в общую группу «Торпедо»
12:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Сафонов рассказал о решении Рыжикова стать тренером «Химок»
10 Октября
14:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Парфёнов прокомментировал свой уход из «Родины»
12:50 · Россия. Мелбет-Первая лига
Московский клуб объявил о назначении испанского тренера официально
12:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев: «Жаль, что не выиграли, моментов было предостаточно»
Все новости
Рекомендуем