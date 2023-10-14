Махачкалинское «Динамо» и «Тюмень» вырвали победы в самой концовке

В 14-м туре Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» принимало «Черноморец», который идёт в нижней трети таблицы. Игра получилась упорной и малорезультативной. Лишь на 90-й минуте был открыт счет, когда Залимхан Юсупов реализовал пенальти и вырвал победу для «Динамо», а также и первое место в таблице.

Параллельно «Тюмень» играла против «Волгаря». В этом поединке болельщики также долго ждали гола. На 89-й минуте хозяева добились своего. Удар Ильи Порохова позволил «Тюмени» победить и выйти на третье место в таблице.