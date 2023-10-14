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Мелбет-Первая лига

Махачкалинское «Динамо» и «Тюмень» вырвали победы в самой концовке

14 Октября 2023 • 18:06 Комментировать
Тюмень
1:0
Волгарь

В 14-м туре Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» принимало «Черноморец», который идёт в нижней трети таблицы. Игра получилась упорной и малорезультативной. Лишь на 90-й минуте был открыт счет, когда Залимхан Юсупов реализовал пенальти и вырвал победу для «Динамо», а также и первое место в таблице.

Параллельно «Тюмень» играла против «Волгаря». В этом поединке болельщики также долго ждали гола. На 89-й минуте хозяева добились своего. Удар Ильи Порохова позволил «Тюмени» победить и выйти на третье место в таблице.

Протокол игры  
Тюмень1:0Волгарь
(1:0) Порохов Илья89'  
Любаков ЕгорБайтуков РусланПеченкин НикитаСиняк Антон 46' (Маркелов Иван ( 46') Бем АлександрБалахонцев Никита 46' (Чуканов Андреа ( 46') Болотов Евгений 46' (Петров Михаил ( 46') Самойлов ДенисШитов Виталий 81' (Коротаев Александр ( 81') Татаринов Евгений 71' (Шадрин Павел ( 71') Порохов Илья  33'
Запасные: Кобялко АнтонМырзаков КириллКасаткин НикитаShulgin SergeevichСавин Андрей
Одоевский ДаниилГилязетдинов АртурШляков ЕвгенийЗуев ИльяХомуха ИванТкачук Денис 84' (Косарев Кирилл ( 84') Клёнкин Данил 84' (Фольмер Кирилл ( 84') Маляров Никита 68' (Анисимов Андрей ( 68') Ушатов КириллЖамалетдинов Тимур 68' (Полубояринов Данил ( 68') Лесников Дмитрий
Запасные: Прошкин ЕгорШайхтдинов ДамирСмирнов ДанилаСмирнов Олег
14 октября.
Протокол игры 
Динамо Махачкала1:0Черноморец Нв
(1:0) Юсупов Залимхан 90'  
Волк Давид  Ковачевич Владимир  Алибеков Муталип  Шумахов Идар  Храмцов Максим  Кагермазов Сослан   76' (Сандрачук Александр (   76' Магомедов Ражаб  Сердеров Сердер   68' (Костюков Михаил (   68' Глушков Никита Сергеевич   90' (Абдурагимов Рамазан (   90' Юсупов Залимхан  Касинтура Эгаш
Запасные: Ибрагимов Магомед  Сантино Смит  Гошев Евгений  Зайнивов Алимхан  Магомедов Тимур  Осокин Денис
Фролкин Даниил  Кумбурович Никола  Фомин Денис  Хагур Руслан  Красильниченко Олег  Гречкин Алексей  Будагян Юрий  Саадуев Шамиль   48' (Абакаров Магомед (   48'   90' Коробов Дмитрий   58'  Делькин Артём   81' (Климов Никита (   81' Руденко Владислав   90' (Кириленко Владислав (   90')
Запасные: Маклаков Иван  Антонов Антон  Магомедов Зикрула  Гараев Виктор  Панамарев Никита  Тюрин Матвей  Гурченко Даниил  Филиппов Михаил  Адаев Владислав
 14 октября.

 

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Волгарь Тюмень Черноморец Новороссийск Динамо Махачкала
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