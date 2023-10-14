Махачкалинское «Динамо» и «Тюмень» вырвали победы в самой концовке

В 14-м туре Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» принимало «Черноморец», который идёт в нижней трети таблицы. Игра получилась упорной и малорезультативной. Лишь на 90-й минуте был открыт счет, когда Залимхан Юсупов реализовал пенальти и вырвал победу для «Динамо», а также и первое место в таблице.
Параллельно «Тюмень» играла против «Волгаря». В этом поединке болельщики также долго ждали гола. На 89-й минуте хозяева добились своего. Удар Ильи Порохова позволил «Тюмени» победить и выйти на третье место в таблице.
Протокол игры
|(1:0) Порохов Илья89'
Любаков Егор•Байтуков Руслан•Печенкин Никита•Синяк Антон46' (Маркелов Иван (46') •Бем Александр•Балахонцев Никита46' (Чуканов Андреа (46') •Болотов Евгений46' (Петров Михаил (46') •Самойлов Денис•Шитов Виталий81' (Коротаев Александр (81') •Татаринов Евгений71' (Шадрин Павел (71') •Порохов Илья 33'
Одоевский Даниил•Гилязетдинов Артур•Шляков Евгений•Зуев Илья•Хомуха Иван•Ткачук Денис84' (Косарев Кирилл (84') •Клёнкин Данил84' (Фольмер Кирилл (84') •Маляров Никита68' (Анисимов Андрей (68') •Ушатов Кирилл•Жамалетдинов Тимур68' (Полубояринов Данил (68') •Лесников Дмитрий
14 октября.
Протокол игры
|(1:0) Юсупов Залимхан 90'
Волк Давид • Ковачевич Владимир • Алибеков Муталип • Шумахов Идар • Храмцов Максим • Кагермазов Сослан 76' ( Сандрачук Александр ( 76') • Магомедов Ражаб • Сердеров Сердер 68' ( Костюков Михаил ( 68') • Глушков Никита Сергеевич 90' ( Абдурагимов Рамазан ( 90') • Юсупов Залимхан • Касинтура Эгаш
Запасные: Ибрагимов Магомед • Сантино Смит • Гошев Евгений • Зайнивов Алимхан • Магомедов Тимур • Осокин Денис
Фролкин Даниил • Кумбурович Никола • Фомин Денис • Хагур Руслан • Красильниченко Олег • Гречкин Алексей • Будагян Юрий • Саадуев Шамиль 48' ( Абакаров Магомед ( 48' ) • 90'Коробов Дмитрий • 58'Делькин Артём 81' ( Климов Никита ( 81') • Руденко Владислав 90' ( Кириленко Владислав ( 90')
Запасные: Маклаков Иван • Антонов Антон • Магомедов Зикрула • Гараев Виктор • Панамарев Никита • Тюрин Матвей • Гурченко Даниил • Филиппов Михаил • Адаев Владислав
14 октября.
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