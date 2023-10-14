Полоз и Гонгадзе – в атаке «Торпедо» на игру с «Кубанью»

Столичное «Торпедо» менее чем за час до начала выездного матча 14 тура Мелбет-Первой лиги против «Кубани» назвало свой состав на игру. Он выглядит следующим образом:

Бабурин (к), Шевченко, Калугин, Бородин, Журавлёв, Чурич, Манелов, Енин, Стефанович, Полоз, Гонгадзе.

Напомним, что в начале октября «автозаводцы» распрощались с испанским наставником Жозепом Клотетом после домашнего поражения от «Ленинградца» (2:3). Его на посту заменил Артём Горлов. При молодом тренере торпедовцы сыграли пока один матч – против «Тюмени» в гостях – 0:0. На данный момент у московской команды всего 12 место турнирной таблицы и 18 очков.

Текстовую трансляцию игры «жёлто-зелёных» и «чёрно-белых», как и других матчей сегодняшнего дня в Мелбет-Первой лиге, проведёт наш сайт.