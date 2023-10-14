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Мелбет-Первая лига

«СКА-Хабаровск» не смог на своём поле одолеть тульский «Арсенал»

14 Октября 2023 • 13:30 Комментировать
СКА-Хабаровск
1:1
Арсенал Тула
окончен

Матч 14-го тура Мелбет-Первой лиги между «СКА-Хабаровском» и тульским «Арсеналом» завершился ничейным результатом – 1:1.

Автором первого забитого гола в матче стал форвард «Арсенала» Джонатан Окоронкво, который поразил ворота соперника на 62-й минуте. Стоит сказать, что хозяева, недолго думая, отыгрались, забив ответный гол спустя четыре минуты. Мяч на счету нападающего Альбека Гонгапшева.

На данный момент «СКА-Хабаровск» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 19 очков. Столько же баллов у туляков, которые занимают восьмое место.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск1:1Арсенал Тула
  62'Окоронкво Джонатан Теофилус (0:1)
(1:1) Гонгапшев Альбек65'  
Имамов ИсламПокидышев НиколайМусалов МагомедКорнюшин Даниил  90'Кожемякин ОлегНикитин Андрей ВладимировичСимонян АртёмСавинов АндрейПетров ИльяПодберёзкин Вячеслав  57' 87' (Бавин Юрий ( 87') Гонгапшев Альбек 66' (Алиев Саид ( 66')
Запасные: Кутовой МаксимЧавара МаркоСосранов РустамБегун ДмитрийЯо Жан ШарльРукас АндрюсШипунов ТимофейСугробов ВладимирСтародуб ДмитрийРукас Томас
Кокарев НикитаБотака-Иобома ЭрвингЛёвин Владислав 89' (Померко Алексей ( 89') Коротков Александр IIНижегородов Константин  84'Макаров Анатолий  24' 81' (Ндука Ифеани Давид ( 81') Гелоян Ишхан 74' (Туре Момо ( 74') Ткачёв Сергей 74' (Барков Дмитрий ( 74') Кайнов МаксимПопов АртёмОкоронкво Джонатан Теофилус
Запасные: Денисов АлександрХалназаров РустамЯковлев МихаилБыковский ИльяЧерчесов СтаниславЛевашов МихаилСуханов Артём Романович
14 октября.

 

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Арсенал Тула СКА-Хабаровск
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