«СКА-Хабаровск» не смог на своём поле одолеть тульский «Арсенал»

Матч 14-го тура Мелбет-Первой лиги между «СКА-Хабаровском» и тульским «Арсеналом» завершился ничейным результатом – 1:1.
Автором первого забитого гола в матче стал форвард «Арсенала» Джонатан Окоронкво, который поразил ворота соперника на 62-й минуте. Стоит сказать, что хозяева, недолго думая, отыгрались, забив ответный гол спустя четыре минуты. Мяч на счету нападающего Альбека Гонгапшева.
На данный момент «СКА-Хабаровск» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 19 очков. Столько же баллов у туляков, которые занимают восьмое место.
Протокол игры
|62'Окоронкво Джонатан Теофилус (0:1)
|(1:1) Гонгапшев Альбек65'
Имамов Ислам•Покидышев Николай•Мусалов Магомед•Корнюшин Даниил• 90'Кожемякин Олег•Никитин Андрей Владимирович•Симонян Артём•Савинов Андрей•Петров Илья•Подберёзкин Вячеслав 57'87' (Бавин Юрий (87') •Гонгапшев Альбек66' (Алиев Саид (66')
Кокарев Никита•Ботака-Иобома Эрвинг•Лёвин Владислав89' (Померко Алексей (89') •Коротков Александр II•Нижегородов Константин• 84'Макаров Анатолий 24'81' (Ндука Ифеани Давид (81') •Гелоян Ишхан74' (Туре Момо (74') •Ткачёв Сергей74' (Барков Дмитрий (74') •Кайнов Максим•Попов Артём•Окоронкво Джонатан Теофилус
14 октября.
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