«СКА-Хабаровск» не смог на своём поле одолеть тульский «Арсенал»

Матч 14-го тура Мелбет-Первой лиги между «СКА-Хабаровском» и тульским «Арсеналом» завершился ничейным результатом – 1:1.

Автором первого забитого гола в матче стал форвард «Арсенала» Джонатан Окоронкво, который поразил ворота соперника на 62-й минуте. Стоит сказать, что хозяева, недолго думая, отыгрались, забив ответный гол спустя четыре минуты. Мяч на счету нападающего Альбека Гонгапшева.

На данный момент «СКА-Хабаровск» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 19 очков. Столько же баллов у туляков, которые занимают восьмое место.