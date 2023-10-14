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Мелбет-Первая лига

«СКА-Хабаровск» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

14 Октября 2023 • 11:10 Комментировать
СКА-Хабаровск
0:0
Арсенал Тула
1-й тайм

В 14-м туре Мелбет-Первой лиги по футболу встречаются «СКА-Хабаровск» и «Арсенал».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
СКА-Хабаровск0:0Арсенал Тула
Имамов ИсламПокидышев НиколайМусалов МагомедКорнюшин ДаниилКожемякин ОлегНикитин Андрей ВладимировичСимонян АртёмСавинов АндрейПетров ИльяПодберёзкин ВячеславГонгапшев Альбек
Запасные: Кутовой МаксимЧавара МаркоСосранов РустамБавин ЮрийАлиев СаидБегун ДмитрийЯо Жан ШарльРукас АндрюсШипунов ТимофейСугробов ВладимирСтародуб ДмитрийРукас Томас
Кокарев НикитаБотака-Иобома ЭрвингЛёвин ВладиславКоротков Александр IIНижегородов КонстантинМакаров АнатолийГелоян ИшханТкачёв СергейКайнов МаксимПопов АртёмОкоронкво Джонатан Теофилус
Запасные: Денисов АлександрХалназаров РустамТуре МомоЯковлев МихаилБыковский ИльяЧерчесов СтаниславБарков ДмитрийЛевашов МихаилСуханов Артём РомановичПомерко АлексейНдука Ифеани Давид
14 октября.
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СКА-ХАБАРОВСК АРСЕНАЛ ТУЛА
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СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Арсенал Тула Арсенал Тула
0
0
2.10 3.25 3.65
Видео
14.10.23 в 14:00
Сокол Сокол
Нефтехимик Нефтехимик
2.36 3.35 2.95
Видео
14.10.23 в 14:00
КАМАЗ КАМАЗ
Шинник Шинник
2.55 3.05 2.95
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14.10.23 в 16:00
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Черноморец Нв Черноморец Нв
1.71 3.35 5.60
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14.10.23 в 16:00
Тюмень Тюмень
Волгарь Волгарь
2.06 3.25 3.75
Видео
14.10.23 в 17:00
Алания Алания
Ленинградец Ленинградец
1.39 4.50 8.40
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14.10.23 в 17:30
Кубань Кубань
Торпедо Москва Торпедо Москва
3.45 3.25 2.17
Видео
14.10.23 в 18:00
Химки Химки
Енисей Енисей
1.99 3.45 3.75
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14.10.23 в 20:00
Родина Москва Родина Москва
Акрон Акрон
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