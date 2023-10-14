«СКА-Хабаровск» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 14-м туре Мелбет-Первой лиги по футболу встречаются «СКА-Хабаровск» и «Арсенал».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча СКА-Хабаровск - Арсенал Тула
Доступ после регистрации
Протокол игры
Имамов Ислам•Покидышев Николай•Мусалов Магомед•Корнюшин Даниил•Кожемякин Олег•Никитин Андрей Владимирович•Симонян Артём•Савинов Андрей•Петров Илья•Подберёзкин Вячеслав•Гонгапшев Альбек
Кокарев Никита•Ботака-Иобома Эрвинг•Лёвин Владислав•Коротков Александр II•Нижегородов Константин•Макаров Анатолий•Гелоян Ишхан•Ткачёв Сергей•Кайнов Максим•Попов Артём•Окоронкво Джонатан Теофилус
14 октября.
Бан пользователя