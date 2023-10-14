Скворцов решил покинуть «Химки»

Защитник Лев Скворцов собирается покинуть подмосковные «Химки» в январское трансферное окно. Об этом рассказал футбольный агент Дмитрий Селюк.

«Ситуация с игровым временем тяготит Льва. Зимой мы перейдем в другой клуб. Это можно было сделать летом, но Андрей Талалаев хотел его оставить. Сейчас происходит то, что происходит», - передает слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний футболист поучаствовал в девяти поединках за подмосковную команду, в которых не отметился голевыми действиями. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 350 тысяч евро.