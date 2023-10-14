Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Скворцов решил покинуть «Химки»

14 Октября 2023 • 09:37 Комментировать

Защитник Лев Скворцов собирается покинуть подмосковные «Химки» в январское трансферное окно. Об этом рассказал футбольный агент Дмитрий Селюк.

«Ситуация с игровым временем тяготит Льва. Зимой мы перейдем в другой клуб. Это можно было сделать летом, но Андрей Талалаев хотел его оставить. Сейчас происходит то, что происходит», - передает слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний футболист поучаствовал в девяти поединках за подмосковную команду, в которых не отметился голевыми действиями. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 350 тысяч евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Дмитрий Селюк Лев Скворцов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19 мин
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Арсенал Тула Арсенал Тула
0
0
2.10 3.25 3.65
Видео
14.10.23 в 14:00
Сокол Сокол
Нефтехимик Нефтехимик
2.36 3.35 2.95
Видео
14.10.23 в 14:00
КАМАЗ КАМАЗ
Шинник Шинник
2.55 3.05 2.95
Видео
14.10.23 в 16:00
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Черноморец Нв Черноморец Нв
1.71 3.35 5.60
Видео
14.10.23 в 16:00
Тюмень Тюмень
Волгарь Волгарь
2.06 3.25 3.75
Видео
14.10.23 в 17:00
Алания Алания
Ленинградец Ленинградец
1.39 4.50 8.40
Видео
14.10.23 в 17:30
Кубань Кубань
Торпедо Москва Торпедо Москва
3.45 3.25 2.17
Видео
14.10.23 в 18:00
Химки Химки
Енисей Енисей
1.99 3.45 3.75
Видео
14.10.23 в 20:00
Родина Москва Родина Москва
Акрон Акрон
2.28 3.45 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Октября
11:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
09:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Скворцов решил покинуть «Химки»
12 Октября
10:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
Сергей Кормильцев: «Не верю, что в этом году «Торпедо» может выйти в РПЛ»
11 Октября
13:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кигинько: «Москвичёв уже вернулся в общую группу «Торпедо»
12:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Сафонов рассказал о решении Рыжикова стать тренером «Химок»
10 Октября
14:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Парфёнов прокомментировал свой уход из «Родины»
12:50 · Россия. Мелбет-Первая лига
Московский клуб объявил о назначении испанского тренера официально
12:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев: «Жаль, что не выиграли, моментов было предостаточно»
12:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
Парфёнов уволен с поста главного тренера «Родины» официально
11:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
Рыжиков войдёт в тренерский штаб «Химок»
10:36 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Химок» Нетфуллин — о матче с «Аланией»: «Мы были ближе к победе»
09 Октября
20:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
И.о. главного тренера «Торпедо» Горлов подвёл итоги матча против «Тюмени»
18:26 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» провело хороший первый тайм против «Тюмени», но так и не забило
08 Октября
19:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» в концовке обыграл футболистов из «Ленинградца»
19:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Волгарь», «Нефтехимик», «Арсенал» и «Кубань» отпраздновали победы
Все новости
Рекомендуем