Сергей Кормильцев: «Не верю, что в этом году «Торпедо» может выйти в РПЛ»

Бывший полузащитник «Торпедо» Сергей Кормильцев поделился мнением о состоянии московской команды после того, как в отставку был отправлен испанский тренер Жозеп Клотет.

Напомним, Клотет был уволен в начале текущего месяца. Его место занял российский специалист Артём Горлов.

Кормильцев считает, что приглашение испанца в «Торпедо» было ошибкой.

«От нынешнего «Торпедо» и его недавно уволенного испанского тренера — конечно, уныние. Сейчас от команды мало что осталось. Надеюсь, что что-то изменится, но пока, если честно, я не верю, что в этом году «Торпедо» может выйти в РПЛ», — цитирует Кормильцева «РБ Спорт».

После 13 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Свой следующий матч «автозаводцы» проведут 14 октября против «Кубани». Начало — в 17:30 по московскому времени.