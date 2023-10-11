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Кигинько: «Москвичёв уже вернулся в общую группу «Торпедо»

11 Октября 2023 • 13:32 Комментировать
Кубань
...
Торпедо Москва
14.10 17:30

Футбольный юрист Дмитрий Кигинько рассказал о восстановлении полузащитника столичного «Торпедо» Владимира Москвичёва.

«Москвичёв уже вернулся в общую группу и планировал, что сможет сыграть в очередном туре, но боль опять появилась, в связи с чем были даны определённые рекомендации по лечению. Сейчас Володя снова вернулся в общую группу», - приводит слова Кигинько «РБ Спорт». Также юрист отметил хорошую реакцию Москвичёва на смену тренера и желание хавбека вернуть команде хорошее положение в турнирной таблице.

В семи матчах нынешнего сезона Первой лиги Владимир Москвичёв забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Владимир Москвичёв Дмитрий Кигинько
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