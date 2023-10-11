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Агент Сафонов рассказал о решении Рыжикова стать тренером «Химок»

11 Октября 2023 • 12:49 Комментировать
Химки
2:2
Алания

Агент Алексей Сафонов высказался о решении бывшего вратаря «Рубина» Сергея Рыжикова на пост ассистента главного тренера «Химок».

«Рыжиков должен был пойти в молодёжку «Рубина», но появился такой вариант, с Андреем Талалаевым они вместе работали в «Ахмате». Сергей позвонил, посоветовались, и, взвесив все за и против, он принял решение», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт». По его мнению, для Рыжикова такой расклад станет хорошим вариантом, поскольку подмосковный клуб будет бороться за место в РПЛ на следующий сезон.

После завершения профессиональной карьеры Сергей Рыжиков был тренером в «Красаве», казанской «Смене» и «Ахмате». В «Химках» экс-вратарь будет помогать Андрею Талалаеву.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Алексей Сафонов Сергей Рыжиков
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