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Мелбет-Первая лига

Парфёнов прокомментировал свой уход из «Родины»

10 Октября 2023 • 14:37 Комментировать
Родина Москва
...
Акрон
14.10 20:00

Дмитрий Парфёнов высказался о своём уходе с поста главного тренера «Родины».

По мнению Парфёнова, московский клуб нуждался в переменах, которые могли бы снова вернуть команде удачу, так как в последних матчах ей очень часто не везло.

«Считаю, что мы демонстрировали качественную игру и всё, ну или почти всё, делали правильно. Но, возможно, нам не хватало фарта, мы попали в череду матчей, в которых теряем очки вопреки тому, как складывались матчи», — цитирует Парфёнова телеграм-канал «Родины».

После 13 туров Мелбет-Первой лиги «Родина» расположилась на 11-м месте турнирной таблицы, набрав 17 очков. Отметим, что в пяти последних матчах москвичи сумели одержать лишь оду победу.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Парфёнов Родина Москва
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