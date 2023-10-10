Парфёнов прокомментировал свой уход из «Родины»

Дмитрий Парфёнов высказался о своём уходе с поста главного тренера «Родины».

По мнению Парфёнова, московский клуб нуждался в переменах, которые могли бы снова вернуть команде удачу, так как в последних матчах ей очень часто не везло.

«Считаю, что мы демонстрировали качественную игру и всё, ну или почти всё, делали правильно. Но, возможно, нам не хватало фарта, мы попали в череду матчей, в которых теряем очки вопреки тому, как складывались матчи», — цитирует Парфёнова телеграм-канал «Родины».

После 13 туров Мелбет-Первой лиги «Родина» расположилась на 11-м месте турнирной таблицы, набрав 17 очков. Отметим, что в пяти последних матчах москвичи сумели одержать лишь оду победу.