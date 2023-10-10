Испанский специалист Франк Артига назначен новым главным тренером московской «Родины», об этом рапортует пресс-служба клуба. У руля коллектива 47-летний наставник сменил Дмитрия Парфёнова, об отставке которого было объявлено ранее.

Стоит отметить, что до этого момента Артига занимал пост главного тренера второй команды «Родины». Под его руководством в сезоне-2022/2023 коллектив стал бронзовым призером третьей группы ФНЛ-2.

В нынешнем сезоне «Родина» набрала 17 очков после 13 сыгранных туров. Московский коллектив располагается на 11-й позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.