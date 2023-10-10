Талалаев: «Жаль, что не выиграли, моментов было предостаточно»

В понедельник в последнем матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги «Химки» принимали «Аланию». Конкуренты в борьбе за самые высокие места не могли открыть счет до 58-й минуты, после чего пошла совсем другая игра, которая в итоге завершилась с результатом 2:2.

- Моя команда продемонстрировала характер и свои лучшие качества. Жаль, что не выиграли. Моментов было предостаточно, - цитируют главного тренера «Химок» Андрея Талалаева «Вести Подмосковья».

Наставник добавил также отметил, что его подопечные заметно прибавляют с каждым матчем. Это сказывается на результатах, так как «Химки» постепенно подбираются к вершине таблицы.