Дмитрий Парфёнов отправлен в отставку с поста главного тренера столичной «Родины». Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба. Стороны расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию.

«Родина» благодарит Дмитрия Владимировича за совместно пройденный путь и за всё хорошее, что произошло за эти 16 месяцев. Желаем Дмитрию Владимировичу новых успехов», - говорится в публикации клуба.

В сезоне-2023/2024 «Родина» набрала 17 баллов после 13 проведенных туров. Московская команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.