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Мелбет-Первая лига

Парфёнов уволен с поста главного тренера «Родины» официально

10 Октября 2023 • 12:13 Комментировать

Дмитрий Парфёнов отправлен в отставку с поста главного тренера столичной «Родины». Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба. Стороны расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию.

«Родина» благодарит Дмитрия Владимировича за совместно пройденный путь и за всё хорошее, что произошло за эти 16 месяцев. Желаем Дмитрию Владимировичу новых успехов», - говорится в публикации клуба.

В сезоне-2023/2024 «Родина» набрала 17 баллов после 13 проведенных туров. Московская команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Парфёнов Родина Москва
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