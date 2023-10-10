Рыжиков войдёт в тренерский штаб «Химок»

Бывший вратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков войдет в тренерский штаб подмосковных «Химок». Об этом сообщил гендиректор клуба Николай Оленев.

«Сергей Рыжиков присоединится к тренерскому штабу в ближайшее время», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Стоит напомнить, что Рыжиков ранее работал в грозненском «Ахмате» с нынешним наставником «Химок» Андреем Талалаевым.

В нынешнем сезоне подмосковный коллектив выступает в Мелбет-Первой лиге. После 13 туров «Химки» набрали 21 балл и располагаются на третьей позиции в турнирной таблице.