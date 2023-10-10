Игрок «Химок» Нетфуллин — о матче с «Аланией»: «Мы были ближе к победе»

Полузащитник «Химок» Рафиль Нетфуллин высказался о матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги против «Алании» (2:2).
По мнению футболиста, его команда была ближе к победе, так как ей удавалось проводить более острые атаки.
«Считаю, что преимущество было на нашей стороне, атаки у нас были поострее. С другой стороны, конечно, было видно, что и они не хотят проигрывать», — цитирует Нетфуллина «Чемпионат».
После 13 туров Мелбет-Первой лиги «Химки» занимают третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 набранное очко. От лидирующей «Алании» подмосковная команда отстаёт на четыре балла.
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