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Мелбет-Первая лига

Игрок «Химок» Нетфуллин — о матче с «Аланией»: «Мы были ближе к победе»

10 Октября 2023 • 10:36 Комментировать
Химки
2:2
Алания

Полузащитник «Химок» Рафиль Нетфуллин высказался о матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги против «Алании» (2:2).

По мнению футболиста, его команда была ближе к победе, так как ей удавалось проводить более острые атаки.

«Считаю, что преимущество было на нашей стороне, атаки у нас были поострее. С другой стороны, конечно, было видно, что и они не хотят проигрывать», — цитирует Нетфуллина «Чемпионат».

После 13 туров Мелбет-Первой лиги «Химки» занимают третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 набранное очко. От лидирующей «Алании» подмосковная команда отстаёт на четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Химки Равиль Нетфуллин
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