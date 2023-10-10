Секрет успеха Юрана: рекорды с командами из нижней части турнирной таблицы

Всё выше и выше поднимается вверх по турнирной таблице нижегородский «Пари НН». И пусть нижегородцы, как и три остальные его преследователя, набрали по семнадцать очков, но обойти «Спартак», ЦСКА и «Динамо» дорогого стоит. Сегодня на коне команда Сергея Юрана, для которого поднять наверх клуб-середнячок становится приятной традицией. А постоянство, как известно, показатель класса и определённого тренерского уровня. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об основных вехах тренерского пути Юрана.
Не стой на моём пути!
Экс-спартаковец начинал тренерскую карьеру с дублем великого клуба братьев Старостиных. Набравшись тренерского мастерства с латвийским «Диттоном» и эстонским «ТФМК», Сергей Николаевич получил серьёзный вызов из Ярославля. И он его принял: 92 очка по итогам сезона-2007 и первое место и заслуженный выход в элиту российского футбола. В том сезоне, в свои 38 лет, на пресс-конференции после одного из поединков наставник «Шинника» в ответ на неудобный вопрос эмоционально пожурил корреспондента. Для тех, кто не знает или не помнит: журналист заставил Юрана выдать яркий спич, который стал мемом. После одной из игр в Первом дивизионе наш герой увидел как в зале пресс-конференции смеялся журналист и выдал это: «Че ты смеешься? Я не могу понять. Здесь цирк или че, ***?»
Характерный штрих отражает Юрана-тренера – не стой на моём пути! В следующем сезоне Ярославль не смог удержаться в элите, а в дальнейшей тренерской карьере (в Новосибирске и Калининграде) у Юрана не то чтобы совсем не складывалось, но прогресса его команды в те годы не сделали.
Трижды в одни воды…
В клуб из Химок Юран приходил трижды. Резонансным стало третье специалиста. Уверенный старт, 7-е место, ничья в игре с безоговорочным чемпионом «Зенитом», и тут как гром среди ясного неба – отставка. О причинах и вероятных «подводных течениях» такого решения сказано было в своё время немало. Но стоит вспомнить, что и в первый заход его «Химки» дошли до финала Кубка России.
Хабаровск не испугал
В паузах между периодами работы в Подмосковье Сергей Николаевич много своего времени провёл в воздухе. За два года работы в Хабаровске только и приходилось, что видеть самолёты. Местный СКА ещё помнил Премьер-лигу (2017/18) и четвёртое место, а также участие в переходных играх как раз с теми же «Химками», которые в очередной раз позвали к себе.
Сегодня с весьма средним бюджетом и соответственно составом по меркам РПЛ, Юрану в очередной раз удаётся выжимать максимум из «Пари НН».
Секрет успеха Юрана
В достижении результатов со скромными командами Юрану помогает весь накопленный опыт: игры в Португалии за «Бенфику» и «Порту», выступления в Германии и Англии, шесть побед в групповой стадии вместе со «Спартаком» в знаменитом сезоне 1995/96 года в Лиге чемпионов, матчи за три различные сборные (СССР, СНГ, России), настойчивость и голевое чутьё игрока в совокупности с требовательностью и умением подсказать в нужный момент. Юран не привык работать со звёздами, но он умеет добиваться целей с середняками. И вряд ли Сергею Николаевичу именно сейчас нужен тренерский мостик московского «Спартака». Он сможет показать результат с «Пари НН». Здесь ему комфортнее и привычнее.
Тренерские вехи карьеры Сергея Юрана
«Шинник»
Ярославль
|2007, 2008
В 2007 году команда заняла первое место и вернулась в элитный дивизион.
В последний раз в своей современной истории
«Сибирь»
Новосибирск
|2012/13
|8-е место в ФНЛ
«Балтика»
Калининград
|2015/16
|15-е место в ФНЛ
|«Химки»
2019/20
2021/22
2022/23
2-е место в ФНЛ. Выход в финал Кубка России
13-е место в РПЛ
7-е место на момент отставки
|«СКА Хабаровск»
2020/21
2021/22
11-е место в ФНЛ
4-е место в ФНЛ
Константин Лицин
Дайте ему 20 игроков, два-три года времени и команда будет др... ить любой коллектив из рпл!
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