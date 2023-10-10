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Секрет успеха Юрана: рекорды с командами из нижней части турнирной таблицы

10 Октября 2023 • 11:00 Комментировать (1)

Всё выше и выше поднимается вверх по турнирной таблице нижегородский «Пари НН». И пусть нижегородцы, как и три остальные его преследователя, набрали по семнадцать очков, но обойти «Спартак», ЦСКА и «Динамо» дорогого стоит. Сегодня на коне команда Сергея Юрана, для которого поднять наверх клуб-середнячок становится приятной традицией. А постоянство, как известно, показатель класса и определённого тренерского уровня. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об основных вехах тренерского пути Юрана.

Не стой на моём пути!

Экс-спартаковец начинал тренерскую карьеру с дублем великого клуба братьев Старостиных. Набравшись тренерского мастерства с латвийским «Диттоном» и эстонским «ТФМК», Сергей Николаевич получил серьёзный вызов из Ярославля. И он его принял: 92 очка по итогам сезона-2007 и первое место и заслуженный выход в элиту российского футбола. В том сезоне, в свои 38 лет, на пресс-конференции после одного из поединков наставник «Шинника» в ответ на неудобный вопрос эмоционально пожурил корреспондента. Для тех, кто не знает или не помнит: журналист заставил Юрана выдать яркий спич, который стал мемом. После одной из игр в Первом дивизионе наш герой увидел как в зале пресс-конференции смеялся журналист и выдал это: «Че ты смеешься? Я не могу понять. Здесь цирк или че, ***?»

Характерный штрих отражает Юрана-тренера – не стой на моём пути! В следующем сезоне Ярославль не смог удержаться в элите, а в дальнейшей тренерской карьере (в Новосибирске и Калининграде) у Юрана не то чтобы совсем не складывалось, но прогресса его команды в те годы не сделали.

Трижды в одни воды…

В клуб из Химок Юран приходил трижды. Резонансным стало третье специалиста. Уверенный старт, 7-е место, ничья в игре с безоговорочным чемпионом «Зенитом», и тут как гром среди ясного неба – отставка. О причинах и вероятных «подводных течениях» такого решения сказано было в своё время немало. Но стоит вспомнить, что и в первый заход его «Химки» дошли до финала Кубка России. 

Хабаровск не испугал

В паузах между периодами работы в Подмосковье Сергей Николаевич много своего времени провёл в воздухе. За два года работы в Хабаровске только и приходилось, что видеть самолёты. Местный СКА ещё помнил Премьер-лигу (2017/18) и четвёртое место, а также участие в переходных играх как раз с теми же «Химками», которые в очередной раз позвали к себе.

Сегодня с весьма средним бюджетом и соответственно составом по меркам РПЛ, Юрану в очередной раз удаётся выжимать максимум из «Пари НН».

Секрет успеха Юрана

В достижении результатов со скромными командами Юрану помогает весь накопленный опыт: игры в Португалии за «Бенфику» и «Порту», выступления в Германии и Англии, шесть побед в групповой стадии вместе со «Спартаком» в знаменитом сезоне 1995/96 года в Лиге чемпионов, матчи за три различные сборные (СССР, СНГ, России), настойчивость и голевое чутьё игрока в совокупности с требовательностью и умением подсказать в нужный момент. Юран не привык работать со звёздами, но он умеет добиваться целей с середняками. И вряд ли Сергею Николаевичу именно сейчас нужен тренерский мостик московского «Спартака». Он сможет показать результат с «Пари НН». Здесь ему комфортнее и привычнее.

Тренерские вехи карьеры Сергея Юрана

Клуб
Время работы
Итоги

«Шинник»

Ярославль

2007, 2008

В 2007 году команда заняла первое место и вернулась в элитный дивизион.

В последний раз в своей современной истории 

«Сибирь»

Новосибирск

2012/138-е место в ФНЛ

«Балтика»

Калининград

2015/1615-е место в ФНЛ
«Химки» 

2019/20

2021/22

2022/23

2-е место в ФНЛ. Выход в финал Кубка России

13-е место в РПЛ

7-е место на момент отставки 

«СКА Хабаровск»

2020/21

2021/22

11-е место в ФНЛ

4-е место в ФНЛ

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Химки Сергей Юран Пари НН
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Комментарии (1)
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Wetr123
10 Октября 2023 в 11:27
Юран- тренер хороший, но ему постоянно мешают те, кто НАД НИМ!
Дайте ему 20 игроков, два-три года времени и команда будет др... ить любой коллектив из рпл!
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