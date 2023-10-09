И.о. главного тренера «Торпедо» Горлов подвёл итоги матча против «Тюмени»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Торпедо» Артём Горлов подвёл итоги матча Первой лиги против «Тюмени», который завершился безголевой ничьёй.

Специалист отметил, что игра получилась равной, и считает результат справедливым.

«С другой стороны, дисциплинированная и организованная команда, со своим почерком. Мы старались максимально подготовиться. Задача была — сыграть дисциплинированно в обороне, «на ноль», - приводит слова Горлова пресс-служба столичного клуба.

«Торпедо» после 13 туров располагается на девятой строчке в турнирной таблице. В следующем туре «автозаводцы» на выезде сыграет против «Кубани» (14.10).