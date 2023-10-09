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И.о. главного тренера «Торпедо» Горлов подвёл итоги матча против «Тюмени»

09 Октября 2023 • 20:56 Комментировать
Тюмень
0:0
Торпедо Москва

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Торпедо» Артём Горлов подвёл итоги матча Первой лиги против «Тюмени», который завершился безголевой ничьёй.

Специалист отметил, что игра получилась равной, и считает результат справедливым.

«С другой стороны, дисциплинированная и организованная команда, со своим почерком. Мы старались максимально подготовиться. Задача была — сыграть дисциплинированно в обороне, «на ноль», - приводит слова Горлова пресс-служба столичного клуба.

«Торпедо» после 13 туров располагается на девятой строчке в турнирной таблице. В следующем туре «автозаводцы» на выезде сыграет против «Кубани» (14.10).

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Тюмень Артём Горлов
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