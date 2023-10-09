«Торпедо» провело хороший первый тайм против «Тюмени», но так и не забило

В предпоследнем матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги «Тюмень» принимала «Торпедо», которое проводило первую встречу после отставки Хосепа Клотета. Йорди Рейна со штрафного минимально промахнулся. Илья Стефанович подсекал мяч над голкипером на правом краю штрафной и попал в него. Ираклий Манелов выбегал один на один с вратарем «Тюмени», и Егор Любаков выиграл дуэль. Вторая половина поединка была менее событийной. Илья Порохов с линии штрафной пробил рядом с девяткой.
В итоге 0:0, «Тюмень» с 20 очками делит четвертое место, соперник (18) - седьмое.
Протокол игры
Любаков Егор•Бем Александр•Печенкин Никита•Байтуков Руслан•Маркелов Иван72' (Синяк Антон (72') •Самойлов Денис•Шитов Виталий78' (Касаткин Никита (78') •Балахонцев Никита63' (Шадрин Павел (63') •Болотов Евгений63' (Дружинин Игорь (63') • 75'Татаринов Евгений78' (Кобялко Антон (78') •Порохов Илья
Бабурин Егор•Калугин Никита•Шевченко Глеб•Журавлёв Юрий•Манелов Ираклий•Енин Иван•Рейна Йорди 78'81' (Горбунов Игорь (81') •Громыко Валерий•Юзепчук Роман•Лебеденко Игорь56' (Полоз Дмитрий (56') •Стефанович Илья67' (Гонгадзе Георгий (67')
09 октября.
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