«Торпедо» провело хороший первый тайм против «Тюмени», но так и не забило

В предпоследнем матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги «Тюмень» принимала «Торпедо», которое проводило первую встречу после отставки Хосепа Клотета. Йорди Рейна со штрафного минимально промахнулся. Илья Стефанович подсекал мяч над голкипером на правом краю штрафной и попал в него. Ираклий Манелов выбегал один на один с вратарем «Тюмени», и Егор Любаков выиграл дуэль. Вторая половина поединка была менее событийной. Илья Порохов с линии штрафной пробил рядом с девяткой.

В итоге 0:0, «Тюмень» с 20 очками делит четвертое место, соперник (18) - седьмое.