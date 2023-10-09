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Мелбет-Первая лига

«Торпедо» провело хороший первый тайм против «Тюмени», но так и не забило

09 Октября 2023 • 18:26 Комментировать
Тюмень
0:0
Торпедо Москва

В предпоследнем матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги «Тюмень» принимала «Торпедо», которое проводило первую встречу после отставки Хосепа Клотета. Йорди Рейна со штрафного минимально промахнулся. Илья Стефанович подсекал мяч над голкипером на правом краю штрафной и попал в него. Ираклий Манелов выбегал один на один с вратарем «Тюмени», и Егор Любаков выиграл дуэль. Вторая половина поединка была менее событийной. Илья Порохов с линии штрафной пробил рядом с девяткой.

В итоге 0:0, «Тюмень» с 20 очками делит четвертое место, соперник (18) - седьмое.

Протокол игры  
Тюмень0:0Торпедо Москва
Любаков ЕгорБем АлександрПеченкин НикитаБайтуков РусланМаркелов Иван 72' (Синяк Антон ( 72') Самойлов ДенисШитов Виталий 78' (Касаткин Никита ( 78') Балахонцев Никита 63' (Шадрин Павел ( 63') Болотов Евгений 63' (Дружинин Игорь ( 63'  75') Татаринов Евгений 78' (Кобялко Антон ( 78') Порохов Илья
Запасные: Мырзаков КириллПетров МихаилМилютин ВадимЧуканов АндреаСавин Андрей
Бабурин ЕгорКалугин НикитаШевченко ГлебЖуравлёв ЮрийМанелов ИраклийЕнин ИванРейна Йорди  78' 81' (Горбунов Игорь ( 81') Громыко ВалерийЮзепчук РоманЛебеденко Игорь 56' (Полоз Дмитрий ( 56') Стефанович Илья 67' (Гонгадзе Георгий ( 67')
Запасные: Усанов АлексейЧурич МариоВолков МихаилЧервяков РусланИваньков Александр II
09 октября.

 

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