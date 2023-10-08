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Мелбет-Первая лига

«Черноморец» в концовке обыграл футболистов из «Ленинградца»

08 Октября 2023 • 19:58 Комментировать
Ленинградец
0:1
Черноморец Нв

В последнем воскресном матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги «Ленинградец» принимал собрата по несчастью, «Черноморец». Команды могли вполне сыграть вничью, шестую для хозяев и девятую для соперника, но на 88-й минуте Шамиль Саадуев вырвал победу для гостей - 0:1.

«Черноморец» рванул вверх и делит аж 10-ю строчку, соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Ленинградец0:1Черноморец Нв
  88'Саадуев Шамиль (0:1)
Карабашев НикитаХитяев АндрейБеляев МаксимКаптилов ВалерийЯковлев АндрейШепелев ВладиславРозманов Никита 73' (Сиротов Владислав ( 73') Левин Максим 67' (Горулёв Виталий ( 67') Суханов ЭдуардКолесниченко КириллБачинский Максим 9' (Маркин Михаил ( 9')
Запасные: Булыгин ИльяКудрявцев РоманСоколов ДаниилМикушин ВладиславНиколаев СергейСмирнов ЕгорЗайцев Андрей
Фролкин ДаниилКумбурович НиколаГречкин АлексейКрасильниченко ОлегХагур Руслан 82' (Гараев Виктор ( 82') Фомин ДенисКоробов ДмитрийБудагян ЮрийРуденко ВладиславАбакаров Магомед 62' (Саадуев Шамиль ( 62') Делькин Артём
Запасные: Маклаков ИванАнтонов АнтонМагомедов ЗикрулаКириленко ВладиславПанамарев НикитаКлимов НикитаТюрин МатвейГурченко ДаниилФилиппов МихаилАдаев Владислав
08 октября.

 

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