«Черноморец» в концовке обыграл футболистов из «Ленинградца»

В последнем воскресном матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги «Ленинградец» принимал собрата по несчастью, «Черноморец». Команды могли вполне сыграть вничью, шестую для хозяев и девятую для соперника, но на 88-й минуте Шамиль Саадуев вырвал победу для гостей - 0:1.
«Черноморец» рванул вверх и делит аж 10-ю строчку, соперник - третий с конца.
Протокол игры
|88'Саадуев Шамиль (0:1)
Карабашев Никита•Хитяев Андрей•Беляев Максим•Каптилов Валерий•Яковлев Андрей•Шепелев Владислав•Розманов Никита73' (Сиротов Владислав (73') •Левин Максим67' (Горулёв Виталий (67') •Суханов Эдуард•Колесниченко Кирилл•Бачинский Максим9' (Маркин Михаил (9')
Фролкин Даниил•Кумбурович Никола•Гречкин Алексей•Красильниченко Олег•Хагур Руслан82' (Гараев Виктор (82') •Фомин Денис•Коробов Дмитрий•Будагян Юрий•Руденко Владислав•Абакаров Магомед62' (Саадуев Шамиль (62') •Делькин Артём
08 октября.
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