«Черноморец» в концовке обыграл футболистов из «Ленинградца»

В последнем воскресном матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги «Ленинградец» принимал собрата по несчастью, «Черноморец». Команды могли вполне сыграть вничью, шестую для хозяев и девятую для соперника, но на 88-й минуте Шамиль Саадуев вырвал победу для гостей - 0:1.

«Черноморец» рванул вверх и делит аж 10-ю строчку, соперник - третий с конца.