«Волгарь», «Нефтехимик», «Арсенал» и «Кубань» отпраздновали победы

В Мелбет-Первой лиги прошли некоторые матчи 13-го тура. «Волгарь» был сильнее «КАМАЗа» (2:1), добыл первую победу в сезоне и ушел с последнего места. «Нефтехимик» выбрался из зоны вылета, забив два мяча после перерыва в ворота хабаровского СКА - 2:0. Джонатан Окоронкво забил три гола за 20 минут в ворота «Сокола» и принес победу «Арсеналу» - 3:0. А вот «Кубань» с «Родиной» сегодня не забивали. до 90-й минуты, хозяева вырвали победу в итоге - 1:0.