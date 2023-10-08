«Волгарь», «Нефтехимик», «Арсенал» и «Кубань» отпраздновали победы

В Мелбет-Первой лиги прошли некоторые матчи 13-го тура. «Волгарь» был сильнее «КАМАЗа» (2:1), добыл первую победу в сезоне и ушел с последнего места. «Нефтехимик» выбрался из зоны вылета, забив два мяча после перерыва в ворота хабаровского СКА - 2:0. Джонатан Окоронкво забил три гола за 20 минут в ворота «Сокола» и принес победу «Арсеналу» - 3:0. А вот «Кубань» с «Родиной» сегодня не забивали. до 90-й минуты, хозяева вырвали победу в итоге - 1:0.
Протокол игры
|(1:0) Окоронкво Джонатан Теофилус8'
|(2:0) Окоронкво Джонатан Теофилус24'
|(3:0) Окоронкво Джонатан Теофилус28'
Кокарев Никита•Лёвин Владислав87' (Хабибов Ансор (87') •Коротков Александр II•Нижегородов Константин•Ботака-Иобома Эрвинг72' (Денисов Александр (72') • 81'Ткачёв Сергей62' (Барков Дмитрий (62') •Макаров Анатолий•Кайнов Максим•Попов Артём•Гелоян Ишхан87' (Ндука Ифеани Давид (87') •Окоронкво Джонатан Теофилус62' (Туре Момо (62')
Косаревский Пётр•Абазов Астемир•Евдокимов Андрей•Сериков Илья•Молодцов Артём46' (Казанцев Данил (46') •Караев Максим• 44'Мальцев Михаил60' (Козловский Никита (60') •Бабаев Владлен46' (Ежков Данила (46') • 90'Сасин Дмитрий66' (Югалдин Дмитрий (66') •Леонтьев Игорь•Морозов Владислав46' (Турсунов Игорь (46')
Запасные: Маньков Никита•Фёдоров Артём
08 октября.
Протокол игры
|(1:0) Лесников Дмитрий 2'
|4' Фартуна Борис (1:1)
|(2:1) Гилязетдинов Артур 64'
Одоевский Даниил • Шляков Евгений 53' ( Гилязетдинов Артур ( 53' ) • 72'Анисимов Андрей 67' ( Смирнов Данила ( 67') • Зуев Илья • Прошкин Егор • Хомуха Иван • Клёнкин Данил • Полубояринов Данил 84' ( Косарев Кирилл ( 84') • Ткачук Денис • Жамалетдинов Тимур 67' ( Ушатов Кирилл ( 67') • Лесников Дмитрий 84' ( Шакуро Павел ( 84')
Запасные: Шайхтдинов Дамир • Болонин Александр • Маляров Никита • Смирнов Олег
Анисимов Артур • Аюкин Руслан 77' ( Почивалин Валерий ( 77') • Гюрджан Артём • 32'Ратников Савелий • Абрамов Артём • 75'Куль Руслан • 69'Бадртдинов Ильнур 85' ( Защепкин Роман ( 85') • Таликин Дамир 77' ( Щербатюк Александр ( 77') • Кириллов Юрий • Фартуна Борис 58' ( Борисенко Григорий ( 58') • Укомский Артемий 77' ( Горелов Павел ( 77')
Запасные: Воробьев Кирилл • Асылов Ильяс • Смирнов Алексей Сергеевич
08 октября.
Протокол игры
|(1:0) Кокоев Давид 73'
|(2:0) Першин Матвей 90'
Голубев Андрей • Зорин Богдан • Шоркин Максим • Ситдиков Марат • Бердников Алексей • Морозов Кирилл 46' ( Липовой Данил ( 46') • Петров Максим Вячеславович 75' ( Галиулин Вагиз ( 75') • Кокоев Давид 90' ( Першин Матвей ( 90') • Денисов Роман • Емельянов Данила • Котик Артём 76' ( Джамилов Султан ( 76')
Запасные: Кахидзе Александр • Герасимов Алексей • Сагуткин Даниил • Марухин Владимир • Агалаков Владислав • Ещенко Сергей • Котов Павел • Талалай Денис
Имамов Ислам • Покидышев Николай • Корнюшин Даниил 80' ( Бегун Дмитрий ( 80') • Кожемякин Олег • Никитин Андрей Владимирович • Мусалов Магомед • 87'Петров Илья • Симонян Артём • Савинов Андрей 62' ( Алиев Саид ( 62') • Подберёзкин Вячеслав 89' ( Кутовой Максим ( 89') • Гонгапшев Альбек 62' ( Шипунов Тимофей ( 62')
Запасные: Сосранов Рустам • Яо Жан Шарль • Сугробов Владимир • Стародуб Дмитрий • Рукас Томас
08 октября.
Протокол игры
|(1:0) Лаук Максим 90'
Нестеренко Юрий • Веденеев Максим • Жилов Ислам 80' ( Кенфак Оливье ( 80') • Байрыев Азат • Левин Гаррик 79' ( Смирнов Александр ( 79' ) • 86'Шарипов Альберт 76' ( Лаук Максим ( 76') • Мосейчук Илья 63' ( Рейхмен Богдан ( 63') • Абдоков Нури • Фаттахов Ленар • Безденежных Игорь • 57'Грузнов Илья 76' ( Чуперка Валерий ( 76')
Запасные: Осипов Евгений • Темников Иван • Терновский Дмитрий • Бакалюк Никита • Кертанов Константин • Таказов Сослан
Шакеров Ринат • Сокол Артём • Юдинцев Георгий • Крижан Митча • Вачхольз Уэсли Ната • Гордюшенко Астемир 55' ( Бакаев Солтмурад ( 55') • Фищенко Руслан • Клещенко Александр • Калмыков Амур • Тимошенко Иван 78' ( Турищев Максим ( 78') • Самко Владислав 65' ( Шильцов Константин ( 65')
Запасные: Дмитриев Олег • Плиев Заурбек • Воропаев Артём • Городовой Алексей • Безчаснюк Александр • Насыров Исламжан
08 октября.
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