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Мелбет-Первая лига

«Волгарь», «Нефтехимик», «Арсенал» и «Кубань» отпраздновали победы

08 Октября 2023 • 19:24 Комментировать
Арсенал Тула
3:0
Сокол

В Мелбет-Первой лиги прошли некоторые матчи 13-го тура. «Волгарь» был сильнее «КАМАЗа» (2:1), добыл первую победу в сезоне и ушел с последнего места. «Нефтехимик» выбрался из зоны вылета, забив два мяча после перерыва в ворота хабаровского СКА - 2:0. Джонатан Окоронкво забил три гола за 20 минут в ворота «Сокола» и принес победу «Арсеналу» - 3:0. А вот «Кубань» с «Родиной» сегодня не забивали. до 90-й минуты, хозяева вырвали победу в итоге - 1:0.

Протокол игры  
Арсенал Тула3:0Сокол
(1:0) Окоронкво Джонатан Теофилус8'  
(2:0) Окоронкво Джонатан Теофилус24'  
(3:0) Окоронкво Джонатан Теофилус28'  
Кокарев НикитаЛёвин Владислав 87' (Хабибов Ансор ( 87') Коротков Александр IIНижегородов КонстантинБотака-Иобома Эрвинг 72' (Денисов Александр ( 72'  81') Ткачёв Сергей 62' (Барков Дмитрий ( 62') Макаров АнатолийКайнов МаксимПопов АртёмГелоян Ишхан 87' (Ндука Ифеани Давид ( 87') Окоронкво Джонатан Теофилус 62' (Туре Момо ( 62')
Запасные: Халназаров РустамБыковский ИльяЧерчесов СтаниславЛевашов МихаилСуханов Артём РомановичПантелеев Владислав
Косаревский ПётрАбазов АстемирЕвдокимов АндрейСериков ИльяМолодцов Артём 46' (Казанцев Данил ( 46') Караев Максим  44'Мальцев Михаил 60' (Козловский Никита ( 60') Бабаев Владлен 46' (Ежков Данила ( 46'  90') Сасин Дмитрий 66' (Югалдин Дмитрий ( 66') Леонтьев ИгорьМорозов Владислав 46' (Турсунов Игорь ( 46')
Запасные: Маньков НикитаФёдоров Артём
08 октября.
Протокол игры 
Волгарь2:1КАМАЗ
(1:0) Лесников Дмитрий 2'  
  4' Фартуна Борис (1:1)
(2:1) Гилязетдинов Артур 64'  
Одоевский Даниил  Шляков Евгений   53' (Гилязетдинов Артур (   53'   72' Анисимов Андрей   67' (Смирнов Данила (   67' Зуев Илья  Прошкин Егор  Хомуха Иван  Клёнкин Данил  Полубояринов Данил   84' (Косарев Кирилл (   84' Ткачук Денис  Жамалетдинов Тимур   67' (Ушатов Кирилл (   67' Лесников Дмитрий   84' (Шакуро Павел (   84')
Запасные: Шайхтдинов Дамир  Болонин Александр  Маляров Никита  Смирнов Олег
Анисимов Артур  Аюкин Руслан   77' (Почивалин Валерий (   77' Гюрджан Артём   32'  Ратников Савелий  Абрамов Артём   75'  Куль Руслан   69'  Бадртдинов Ильнур   85' (Защепкин Роман (   85' Таликин Дамир   77' (Щербатюк Александр (   77' Кириллов Юрий  Фартуна Борис   58' (Борисенко Григорий (   58' Укомский Артемий   77' (Горелов Павел (   77')
Запасные: Воробьев Кирилл  Асылов Ильяс  Смирнов Алексей Сергеевич
 08 октября.
Протокол игры 
Нефтехимик2:0СКА-Хабаровск
(1:0) Кокоев Давид 73'  
(2:0) Першин Матвей 90'  
Голубев Андрей  Зорин Богдан  Шоркин Максим  Ситдиков Марат  Бердников Алексей  Морозов Кирилл   46' (Липовой Данил (   46' Петров Максим Вячеславович   75' (Галиулин Вагиз (   75' Кокоев Давид   90' (Першин Матвей (   90' Денисов Роман  Емельянов Данила  Котик Артём   76' (Джамилов Султан (   76')
Запасные: Кахидзе Александр  Герасимов Алексей  Сагуткин Даниил  Марухин Владимир  Агалаков Владислав  Ещенко Сергей  Котов Павел  Талалай Денис
Имамов Ислам  Покидышев Николай  Корнюшин Даниил   80' (Бегун Дмитрий (   80' Кожемякин Олег  Никитин Андрей Владимирович  Мусалов Магомед   87'  Петров Илья  Симонян Артём  Савинов Андрей   62' (Алиев Саид (   62' Подберёзкин Вячеслав   89' (Кутовой Максим (   89' Гонгапшев Альбек   62' (Шипунов Тимофей (   62')
Запасные: Сосранов Рустам  Яо Жан Шарль  Сугробов Владимир  Стародуб Дмитрий  Рукас Томас
 08 октября.
Протокол игры 
Кубань1:0Родина Москва
(1:0) Лаук Максим 90'  
Нестеренко Юрий  Веденеев Максим  Жилов Ислам   80' (Кенфак Оливье (   80' Байрыев Азат  Левин Гаррик   79' (Смирнов Александр (   79'   86' Шарипов Альберт   76' (Лаук Максим (   76' Мосейчук Илья   63' (Рейхмен Богдан (   63' Абдоков Нури  Фаттахов Ленар  Безденежных Игорь   57'  Грузнов Илья   76' (Чуперка Валерий (   76')
Запасные: Осипов Евгений  Темников Иван  Терновский Дмитрий  Бакалюк Никита  Кертанов Константин  Таказов Сослан
Шакеров Ринат  Сокол Артём  Юдинцев Георгий  Крижан Митча  Вачхольз Уэсли Ната  Гордюшенко Астемир   55' (Бакаев Солтмурад (   55' Фищенко Руслан  Клещенко Александр  Калмыков Амур  Тимошенко Иван   78' (Турищев Максим (   78' Самко Владислав   65' (Шильцов Константин (   65')
Запасные: Дмитриев Олег  Плиев Заурбек  Воропаев Артём  Городовой Алексей  Безчаснюк Александр  Насыров Исламжан
 08 октября.

 

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