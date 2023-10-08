Махачкалинское «Динамо» не смогло забить «Акрону» и проиграло

В 13-м туре Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» принимало «Акрон» в попытке продлить победную серию и стать единоличным лидером. В дебюте штурм ворот гостей, три удара почти в упор, и мяч полетел мимо. В первом тайме Никита Глушков и Эгаш Касинтура могли отличиться, но нули на табло остались гореть и в перерыве. Гостям помог угловой, после подачи слева Неманья Анджелкович пробил в дальнюю часть ворот - 0:1. В концовке Сердер Сердеров замыкал прострел, и удар в упор был парирован.

«Динамо» продолжает лидировать вместе с «Аланией», соперник идет следом, проигрывая три очка.