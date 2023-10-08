Махачкалинское «Динамо» не смогло забить «Акрону» и проиграло

В 13-м туре Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» принимало «Акрон» в попытке продлить победную серию и стать единоличным лидером. В дебюте штурм ворот гостей, три удара почти в упор, и мяч полетел мимо. В первом тайме Никита Глушков и Эгаш Касинтура могли отличиться, но нули на табло остались гореть и в перерыве. Гостям помог угловой, после подачи слева Неманья Анджелкович пробил в дальнюю часть ворот - 0:1. В концовке Сердер Сердеров замыкал прострел, и удар в упор был парирован.
«Динамо» продолжает лидировать вместе с «Аланией», соперник идет следом, проигрывая три очка.
Протокол игры
|70'Анджелкович Неманья (0:1)
Волк Давид•Алибеков Муталип•Кагермазов Сослан77' (Сандрачук Александр (77') •Храмцов Максим•Ковачевич Владимир•Шумахов Идар•Костюков Михаил 45'59' (Абдуллахи Квари (59'•Магомедов Ражаб80') •Юсупов Залимхан•Глушков Никита Сергеевич•Лисакович Руслан59' (Сердеров Сердер (59') • 90'Касинтура Эгаш
Волков Сергей•Данилкин Егор•Анджелкович Неманья•Бокоев Марат32' (Димоски Боян (32') •Макаров Сергей• 78'Галкин Владислав61' (Данилин Кирилл (61') •Погосов Артём68' (Килин Антон (68') •Чудин Иван•Савичев Константин•Эльдарушев Абу-Саид68' (Песегов Евгений (68') •Апеков Руслан 24'46' (Понсе Андрес (46')
08 октября.
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