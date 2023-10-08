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Мелбет-Первая лига

Махачкалинское «Динамо» не смогло забить «Акрону» и проиграло

08 Октября 2023 • 18:05 Комментировать
Динамо Махачкала
0:1
Акрон

В 13-м туре Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» принимало «Акрон» в попытке продлить победную серию и стать единоличным лидером. В дебюте штурм ворот гостей, три удара почти в упор, и мяч полетел мимо. В первом тайме Никита Глушков и Эгаш Касинтура могли отличиться, но нули на табло остались гореть и в перерыве. Гостям помог угловой, после подачи слева Неманья Анджелкович пробил в дальнюю часть ворот - 0:1. В концовке Сердер Сердеров замыкал прострел, и удар в упор был парирован.

«Динамо» продолжает лидировать вместе с «Аланией», соперник идет следом, проигрывая три очка.

Протокол игры  
Динамо Махачкала0:1Акрон
  70'Анджелкович Неманья (0:1)
Волк ДавидАлибеков МуталипКагермазов Сослан 77' (Сандрачук Александр ( 77') Храмцов МаксимКовачевич ВладимирШумахов ИдарКостюков Михаил  45' 59' (Абдуллахи Квари ( 59'Магомедов Ражаб 80') Юсупов ЗалимханГлушков Никита СергеевичЛисакович Руслан 59' (Сердеров Сердер ( 59'  90') Касинтура Эгаш
Запасные: Сантино СмитГошев ЕвгенийЗайнивов АлимханМагомедов ТимурАбдурагимов РамазанОсокин Денис
Волков СергейДанилкин ЕгорАнджелкович НеманьяБокоев Марат 32' (Димоски Боян ( 32') Макаров Сергей  78'Галкин Владислав 61' (Данилин Кирилл ( 61') Погосов Артём 68' (Килин Антон ( 68') Чудин ИванСавичев КонстантинЭльдарушев Абу-Саид 68' (Песегов Евгений ( 68') Апеков Руслан  24' 46' (Понсе Андрес ( 46')
Запасные: Малышев АртёмАзаров ВладимирСангаре ДэвидКонюхов Вадим
08 октября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Акрон
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