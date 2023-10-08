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Мелбет-Первая лига

«Нефтехимик» - «СКА-Хабаровск»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

08 Октября 2023 • 16:30 Комментировать
Нефтехимик
0:0
СКА-Хабаровск
1-й тайм

В 13-м туре Мелбет-Первой лиги по футболу встречаются «Нефтехимик» и «СКА-Хабаровск».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Нефтехимик0:0СКА-Хабаровск
Голубев АндрейЗорин БогданШоркин МаксимСитдиков МаратБердников АлексейМорозов КириллПетров Максим ВячеславовичКокоев ДавидДенисов РоманЕмельянов ДанилаКотик Артём
Запасные: Кахидзе АлександрГерасимов АлексейСагуткин ДаниилПершин МатвейМарухин ВладимирАгалаков ВладиславЕщенко СергейЛиповой ДанилДжамилов СултанКотов ПавелГалиулин ВагизТалалай Денис
Имамов ИсламПокидышев НиколайКорнюшин ДаниилКожемякин ОлегНикитин Андрей ВладимировичМусалов МагомедПетров ИльяСимонян АртёмСавинов АндрейПодберёзкин ВячеславГонгапшев Альбек
Запасные: Кутовой МаксимСосранов РустамАлиев СаидБегун ДмитрийЯо Жан ШарльШипунов ТимофейСугробов ВладимирСтародуб ДмитрийРукас Томас
08 октября.
Текстовая трансляция 
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Нефтехимик СКА-Хабаровск
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НЕФТЕХИМИК СКА-ХАБАРОВСК
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