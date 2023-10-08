«Нефтехимик» - «СКА-Хабаровск»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 13-м туре Мелбет-Первой лиги по футболу встречаются «Нефтехимик» и «СКА-Хабаровск».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Нефтехимик - СКА-Хабаровск
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Протокол игры
Голубев Андрей•Зорин Богдан•Шоркин Максим•Ситдиков Марат•Бердников Алексей•Морозов Кирилл•Петров Максим Вячеславович•Кокоев Давид•Денисов Роман•Емельянов Данила•Котик Артём
Имамов Ислам•Покидышев Николай•Корнюшин Даниил•Кожемякин Олег•Никитин Андрей Владимирович•Мусалов Магомед•Петров Илья•Симонян Артём•Савинов Андрей•Подберёзкин Вячеслав•Гонгапшев Альбек
08 октября.
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