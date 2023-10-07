Эдуард Штейнбрехер покинет пост главного тренера «Енисея».

Как сообщает Metaratings.ru., окончательное решение по отставке уже принято.

Отмечается, что в число кандидатов входят Андрей Тихонов и Фёдор Щербаченко, также в списках была Артём Горлов, но он стал и.о. главного тренера московского «Торпедо» после отставки Жозепа Клотета.

Напомним, что 52-летний специалист уже возглавлял красноярский клуб (2016-2017) и смог попасть в «стыки». Последним клубом Тихонова была казахстанская «Астана», с которой он прекратил сотрудничество в ноябре 2021 года.

Он также возглавлял самарские «Крылья Советов».