«Шинник» не смог переиграть «Енисей»

В стартовом матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги «Шинник» мог надеяться на чистую третью строчку в таблице в случае победы над «Енисеем», но всё же обыграть одного из аутсайдеров не удалось. Более того, команда из Красноярска повела в начале второго тайма, когда Егор Иванов реализовал пенальти. Василий Алейников очень быстро восстановил паритет - 1:1.
«Шинник» догнал «Химки» на третьем месте в таблице, «Енисей» делит 12-е.
Протокол игры
|57'Иванов Егор (0:1)
|(1:1) Алейников Василий62'
Довбня Александр78' (Вамбольт Денис (78') •Семёнов Андрей Игоревич•Гузь Дмитрий•Шадринцев Дмитрий•Самсонов Артём Сергеевич•Соколов Игорь•Емельянов Роман 53'61' (Котин Никита (61') •Самойлов Дмитрий46' (Сухомлинов Данила (46') •Алейников Василий•Гащенков Михаил46' (Малахов Артём (46') •Андреев Игорь60' (Рубцов Илья (60')
Ставер Евгений•Хозин Владимир•Стежко Виталий79' (Феррейра Херман (79') •Масловский Александр•Бардыбахин Вячеслав•Иванов Егор80' (Немченко Анатолий (80') •Глушков Никита Андреевич•Раздорских Никита• 35'Ломакин Александр•Ланин Олег• 37'Окладников Андрей62' (Савельев Максим (62')
07 октября.
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