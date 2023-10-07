Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Шинник» не смог переиграть «Енисей»

07 Октября 2023 • 18:03 Комментировать
Шинник
1:1
Енисей

В стартовом матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги «Шинник» мог надеяться на чистую третью строчку в таблице в случае победы над «Енисеем», но всё же обыграть одного из аутсайдеров не удалось. Более того, команда из Красноярска повела в начале второго тайма, когда Егор Иванов реализовал пенальти. Василий Алейников очень быстро восстановил паритет - 1:1.

«Шинник» догнал «Химки» на третьем месте в таблице, «Енисей» делит 12-е.

Протокол игры  
Шинник1:1Енисей
  57'Иванов Егор (0:1)
(1:1) Алейников Василий62'  
Довбня Александр 78' (Вамбольт Денис ( 78') Семёнов Андрей ИгоревичГузь ДмитрийШадринцев ДмитрийСамсонов Артём СергеевичСоколов ИгорьЕмельянов Роман  53' 61' (Котин Никита ( 61') Самойлов Дмитрий 46' (Сухомлинов Данила ( 46') Алейников ВасилийГащенков Михаил 46' (Малахов Артём ( 46') Андреев Игорь 60' (Рубцов Илья ( 60')
Запасные: Валиахметов ЭдуардШишков РоманЗинков ВячеславМалыхин ДмитрийСтавпец АлександрНизамутдинов ЭльдарКузнецов Павел
Ставер ЕвгенийХозин ВладимирСтежко Виталий 79' (Феррейра Херман ( 79') Масловский АлександрБардыбахин ВячеславИванов Егор 80' (Немченко Анатолий ( 80') Глушков Никита АндреевичРаздорских Никита  35'Ломакин АлександрЛанин Олег  37'Окладников Андрей 62' (Савельев Максим ( 62')
Запасные: Ярусов ДаниилКрашевский ЯрославОрлов АнтонКанаплин АлександрМарков НиколайКичин ВалерийКапустянский ДанилЛогуа Ираклий
07 октября.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шинник Енисей
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Шинник Шинник
Енисей Енисей
1
1
2.38 3.35 2.95
Видео
08.10.23 в 16:00
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Акрон Акрон
2.11 3.15 3.70
Видео
08.10.23 в 17:00
Арсенал Тула Арсенал Тула
Сокол Сокол
2.21 3.25 3.35
Видео
08.10.23 в 17:00
Нефтехимик Нефтехимик
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
2.43 3.25 2.95
Видео
08.10.23 в 17:00
Волгарь Волгарь
КАМАЗ КАМАЗ
2.48 3.15 2.95
Видео
08.10.23 в 17:30
Кубань Кубань
Родина Москва Родина Москва
3.65 3.25 2.09
Видео
08.10.23 в 18:00
Ленинградец Ленинградец
Черноморец Нв Черноморец Нв
2.43 3.15 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Октября
20:42 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тихонов может возглавить «Енисей» слухи
18:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» не смог переиграть «Енисей»
06 Октября
12:21 · Россия. Мелбет-Первая лига
Воспитанники хабаровского СКА выиграли Дальневосточную юношескую лигу
05 Октября
19:44 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» подписал профессиональный контракт с 14-летним форвардом
04 Октября
14:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
​«Шинник» анонсировал первое в истории «дерби купюр»
13:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
Стукалов: «Из «Велеса» никто не обращался»
13:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Форвард Прищепов подписал профессиональный контракт с хабаровским СКА
09:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
Отставка Клотета: одним испанцем в чемпионате России стало меньше
03 Октября
17:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Колыванов готов рассмотреть предложение от «Торпедо»
15:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
Глушаков: «Думаю, что у Горлова получится в «Торпедо»
14:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тукманов: «Увольнение Клотета — абсолютно закономерно»
14:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
Горлов будет готовить «Торпедо» к матчу против «Тюмени»
13:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
​«Торпедо» уволило Клотета – тренер отстранял игроков за улыбки официально
13:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
Зырянов назвал самую важную профессию - ответ вас удивит
02 Октября
21:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» и «Алания» провели матч без голевых атак
Все новости
Рекомендуем