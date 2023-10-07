«Шинник» не смог переиграть «Енисей»

В стартовом матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги «Шинник» мог надеяться на чистую третью строчку в таблице в случае победы над «Енисеем», но всё же обыграть одного из аутсайдеров не удалось. Более того, команда из Красноярска повела в начале второго тайма, когда Егор Иванов реализовал пенальти. Василий Алейников очень быстро восстановил паритет - 1:1.

«Шинник» догнал «Химки» на третьем месте в таблице, «Енисей» делит 12-е.