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Воспитанники хабаровского СКА выиграли Дальневосточную юношескую лигу

06 Октября 2023 • 12:21 Комментировать
Нефтехимик
...
СКА-Хабаровск
08.10 17:00

Юные футболисты хабаровского СКА завершили сезон в Дальневосточной юношеской футбольной лиге. СКА-2007 обыграл соперников из Якутска со счетом 8:0. А команда 2008 года рождения обыграла своих сверстников всухую с перевесом в шесть мячей, сообщает официальный сайт клуба.

Впервые за время проведения лиги оба чемпионских титула взяли команды одной академии. Добавим, что игроки «СКА-Хабаровска» также стали лучшими бомбардирами. Дмитрий Гончарук забил 21 гол в соревновании футболистов до 18 лет, а Кирилл Мордасов - в турнире U16.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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СКА-Хабаровск
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НЕФТЕХИМИК СКА-ХАБАРОВСК
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