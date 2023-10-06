Воспитанники хабаровского СКА выиграли Дальневосточную юношескую лигу

Юные футболисты хабаровского СКА завершили сезон в Дальневосточной юношеской футбольной лиге. СКА-2007 обыграл соперников из Якутска со счетом 8:0. А команда 2008 года рождения обыграла своих сверстников всухую с перевесом в шесть мячей, сообщает официальный сайт клуба.

Впервые за время проведения лиги оба чемпионских титула взяли команды одной академии. Добавим, что игроки «СКА-Хабаровска» также стали лучшими бомбардирами. Дмитрий Гончарук забил 21 гол в соревновании футболистов до 18 лет, а Кирилл Мордасов - в турнире U16.

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