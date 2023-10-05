Бывший нападающий «Динамо» Евгений Луценко в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о предложениях из Мелбет-Первой лиги.

- Про вашу карьеру. Мне говорили, что летом вы могли перейти в «Шинник». Это так?

- Да, в том числе «Шинник» выходил на меня с предложением. У меня было несколько вариантов из Мелбет-Первой лиги, но они не возбудили во мне мотивацию. Я прекрасно понимаю, что больших денег в футболе я уже не заработаю и, справедливости ради, они у меня никогда не были в приоритете. Меня могли заинтересовать интересные турнирные задачи, но таких предложений ко мне не поступило. Варианты сами собой откололись.

Полное интервью с Евгением Луценко выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 6 октября, в 10:00 по московскому времени.