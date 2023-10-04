​«Шинник» анонсировал первое в истории «дерби купюр»

В субботу в Ярославле пройдёт матч Мелбет-Первой лиги между «Шинником» и «Енисеем». Ярославский клуб анонсировал этот поединок как первое в истории «дерби купюр». Дело в том, что формы команд будут стилизованы под купюры в 1000 рублей (форма «Шинника» из Ярославля) и в 10 рублей (форма «Енисея» из Красноярска).

Как известно, на купюре в 1000 рублей изображён Ярославль, а на купюре в 10 рублей – Красноярск.

«Шинник» сообщает, что в день игры на стадионе пройдут развлекательные мероприятия. Они начнутся в 14:30, в то время как стартовый свисток в матче прозвучит в 16:00.

Напомним, что сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром «Шинника».