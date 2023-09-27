Талалаев: «Хосонов решает»

«Химки» победили «Ленинградец» со счётом 2:1 в матче Мелбет-Первой лиги. Победный гол в активе Хетага Хосонова, который отметился уже четвёртым результативным ударом в сезоне, повторив свой личный рекорд результативности. 25-летний футболист отправил мяч в ворота противника ударом из-за пределов штрафной площади.

- У него появляется больше игровой практики, и он решает, - заявил после игры главный тренер «Химок» Андрей Талалаев. Его слова приводят «Вести Подмосковья».

Отметим, что Хосонов является лучшим бомбардиром «Химок» в этом сезоне.