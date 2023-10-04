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Стукалов: «Из «Велеса» никто не обращался»

04 Октября 2023 • 13:30 Комментировать

Бывший главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов отреагировал на информацию о том, что он может возглавить «Велес», где уже работал ранее.

По словам Стукалова, находящегося сейчас без клуба, он открыт для предложений, однако пока с ним никто не связывался.

«Первый раз от вас слышу. Из «Велеса» никто не обращался. Евгений Викторович Шиленков, владелец «Велеса» — мой хороший товарищ. Если, как вы говорите, есть какой-то интерес, то уже давно, наверное, мы бы с ним переговорили», —  приводит слова Стукалова «РБ Спорт».

Напомним, Стукалов покинул «Ротор» в августе нынешнего года. Волгоградскую команду 39-летний специалист возглавлял с 2019 года, ранее он работал в «Уфе», «Велесе», «Соколе», «Балтике» и «Химках».

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Евро-Футбол.Ру,
Велес Алексей Стукалов
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