Стукалов: «Из «Велеса» никто не обращался»

Бывший главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов отреагировал на информацию о том, что он может возглавить «Велес», где уже работал ранее.

По словам Стукалова, находящегося сейчас без клуба, он открыт для предложений, однако пока с ним никто не связывался.

«Первый раз от вас слышу. Из «Велеса» никто не обращался. Евгений Викторович Шиленков, владелец «Велеса» — мой хороший товарищ. Если, как вы говорите, есть какой-то интерес, то уже давно, наверное, мы бы с ним переговорили», — приводит слова Стукалова «РБ Спорт».

Напомним, Стукалов покинул «Ротор» в августе нынешнего года. Волгоградскую команду 39-летний специалист возглавлял с 2019 года, ранее он работал в «Уфе», «Велесе», «Соколе», «Балтике» и «Химках».