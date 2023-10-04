Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Отставка Клотета: одним испанцем в чемпионате России стало меньше

04 Октября 2023 • 09:30 Комментировать

Новости из Первой лиги для одних экзотика, для других суровые будни. После фиаско в День пожилых людей от «Ленинградца» на своём поле «Торпедо» переместилось на десятую строчку турнирной таблицы. Руководство автозаводцев объявило об увольнении главного тренера клуба – испанца Жозепа Клотета. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, как «зрело» это решение и насколько оно стало неожиданным для одних и ожидаемым для других.

Как всё начиналось

В прошлом сезоне клуб-легенда советского футбола засветился на олимпе российского футбола. Автозаводцы были на виду во втором по значимости турнире российского футбола, и их выход весной 2022 года в РПЛ не стал сенсацией. Кто если не «Торпедо»?! «Оренбург» и «Крылья Советов» уже в РПЛ. Вот только, несмотря на то, что потомки Стрельцова и Воронина вышли в РПЛ, уверенности в том, что это надолго, не было. Даже у страстных поклонников клуба с Восточной улицы. Не случайно с первых туров главной и единственной целью было желание покинуть зоны прямого вылета. Если удавалось после очередного тура переместиться выше 15-го места –  это было пиком желаемого.

Тренер-иностранец не любит улыбок

После очередной тренерской отставки (а произошло это после 20-го тура) владельцы клуба изъявили желание укрепить тренерский пост иностранным специалистом. И весть о том, что малоизвестный представитель Испании Жозеп Клотет в не простой для страны и российского клуба период возглавит тренерский штаб, вызвала поначалу некоторое непонимание. Но, впрочем, время покажет. И оно показало. Хлопнуть дверью у «Торпедо» не получилось. Пришлось завершать сезон в камерной тишине стадиона в Лужниках, где даже в выходной день собрать тысячу человек было за счастье. Это ведь не знаменитая в девяностые годы главная «толкучка» страны. Относительно вылета в РПЛ – всё закономерно и определённо. Даже отстранение от тренировок Кутепова и Журавлёва из-за улыбок после очередного поражения не выглядело уж столь вызывающим. Ведь стоит вспомнить и то, как испанец «сиганул» на трибуну главного стадиона страны после собственной красной карточки.

Осенью залихорадило

В главной лиге страны «автозаводцам» по объективным причинам было тяжело конкурировать. И это данность, с которой тяжело не согласиться. В Первой лиге быть вне первых десяти клубов – нонсенс.

Двенадцать сыгранных туров – это срок, который определил судьбу Жозепа Клотета. Если после первых сыгранных дней «автозаводцы» ещё цеплялись за место в верхней части таблицы, то по осени пошли не просто ляпы, а откровенные провалы, что и закономерно привело в итоге к месту на задворках первой половины турнирной таблицы. Минимальные победы с самым прагматичным результатом 1:0 над переживающими опустошение после взлета «Акроном» и «Енисеем» опустили на землю визиты в Уфу и Набережные Челны. Чашу терпения переполнило поражение в домашнем поединке от дебютанта турнира «Ленинградца», где, по оценке самого испанца, команда сыграла заметно слабее, чем раньше. 15 поражений в 23 матчах – таков красноречивый итог деятельности испанского тренера. После отставки КлотетаАртём Горлов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Торпедо».

Тренеры из Испании в российском футболе

Тренер
Клуб
Годы работы
Жозеп Клотет«Торпедо»2023
Давид Деограсия«Оренбург»2023 – ?
Хуанде РамосЦСКА2009
Унаи Эмери«Спартак»2012
Хавьер Грасия«Рубин»2016-2017
Гильермо Абаскаль«Спартак»2022 – ?
Константин Лицин
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Жозеп Клотет
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Октября
09:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
Отставка Клотета: одним испанцем в чемпионате России стало меньше
03 Октября
17:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Колыванов готов рассмотреть предложение от «Торпедо»
15:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
Глушаков: «Думаю, что у Горлова получится в «Торпедо»
14:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тукманов: «Увольнение Клотета — абсолютно закономерно»
14:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
Горлов будет готовить «Торпедо» к матчу против «Тюмени»
13:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
​«Торпедо» уволило Клотета – тренер отстранял игроков за улыбки официально
13:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
Зырянов назвал самую важную профессию - ответ вас удивит
02 Октября
21:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» и «Алания» провели матч без голевых атак
18:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Быстрые голы позволили «Химкам» переиграть «Акрон»
18:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» прервала серию неудачных результатов, обыграв «КАМАЗ»
01 Октября
19:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» не смог забить «Арсеналу»
18:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
Опять ничья: «Черноморец» не смог обыграть «Волгарь»
17:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Тюмень» на последней минуте обыграла «Шинник»
15:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» дожало «Енисей» и возглавило Первую лигу 1
15:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» пропустило три мяча от «Ленинградца» 1
Все новости
Рекомендуем