Отставка Клотета: одним испанцем в чемпионате России стало меньше

Новости из Первой лиги для одних экзотика, для других суровые будни. После фиаско в День пожилых людей от «Ленинградца» на своём поле «Торпедо» переместилось на десятую строчку турнирной таблицы. Руководство автозаводцев объявило об увольнении главного тренера клуба – испанца Жозепа Клотета. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, как «зрело» это решение и насколько оно стало неожиданным для одних и ожидаемым для других.

Как всё начиналось

В прошлом сезоне клуб-легенда советского футбола засветился на олимпе российского футбола. Автозаводцы были на виду во втором по значимости турнире российского футбола, и их выход весной 2022 года в РПЛ не стал сенсацией. Кто если не «Торпедо»?! «Оренбург» и «Крылья Советов» уже в РПЛ. Вот только, несмотря на то, что потомки Стрельцова и Воронина вышли в РПЛ, уверенности в том, что это надолго, не было. Даже у страстных поклонников клуба с Восточной улицы. Не случайно с первых туров главной и единственной целью было желание покинуть зоны прямого вылета. Если удавалось после очередного тура переместиться выше 15-го места – это было пиком желаемого.

Тренер-иностранец не любит улыбок

После очередной тренерской отставки (а произошло это после 20-го тура) владельцы клуба изъявили желание укрепить тренерский пост иностранным специалистом. И весть о том, что малоизвестный представитель Испании Жозеп Клотет в не простой для страны и российского клуба период возглавит тренерский штаб, вызвала поначалу некоторое непонимание. Но, впрочем, время покажет. И оно показало. Хлопнуть дверью у «Торпедо» не получилось. Пришлось завершать сезон в камерной тишине стадиона в Лужниках, где даже в выходной день собрать тысячу человек было за счастье. Это ведь не знаменитая в девяностые годы главная «толкучка» страны. Относительно вылета в РПЛ – всё закономерно и определённо. Даже отстранение от тренировок Кутепова и Журавлёва из-за улыбок после очередного поражения не выглядело уж столь вызывающим. Ведь стоит вспомнить и то, как испанец «сиганул» на трибуну главного стадиона страны после собственной красной карточки.

Осенью залихорадило

В главной лиге страны «автозаводцам» по объективным причинам было тяжело конкурировать. И это данность, с которой тяжело не согласиться. В Первой лиге быть вне первых десяти клубов – нонсенс.

Двенадцать сыгранных туров – это срок, который определил судьбу Жозепа Клотета. Если после первых сыгранных дней «автозаводцы» ещё цеплялись за место в верхней части таблицы, то по осени пошли не просто ляпы, а откровенные провалы, что и закономерно привело в итоге к месту на задворках первой половины турнирной таблицы. Минимальные победы с самым прагматичным результатом 1:0 над переживающими опустошение после взлета «Акроном» и «Енисеем» опустили на землю визиты в Уфу и Набережные Челны. Чашу терпения переполнило поражение в домашнем поединке от дебютанта турнира «Ленинградца», где, по оценке самого испанца, команда сыграла заметно слабее, чем раньше. 15 поражений в 23 матчах – таков красноречивый итог деятельности испанского тренера. После отставки КлотетаАртём Горлов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Торпедо».

Тренеры из Испании в российском футболе