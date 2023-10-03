Колыванов готов рассмотреть предложение от «Торпедо»

Наставник «Текстильщика» Игорь Колыванов ответил на вопрос о возможном назначении в «Торпедо».

Ранее столичный клуб отправил в отставку испанского тренера Жозепа Клотета.

«Пока предложений не поступало. Если поступит, будем обсуждать, а пока говорить не о чем», — приводит слова Колыванова «Газета.Ру».

После 12 туров «Торпедо» занимает десятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, сумев набрать 17 очков. Отметим, что в последних шести матчах во всех турнирах «автозаводцы» потерпели четыре поражения.

Стоит сказать, что 55-летний Колыванов уже возглавлял «Торпедо» с 2017 по 2019 год.