Глушаков: «Думаю, что у Горлова получится в «Торпедо»

Полузащитник костромского «Спартака» Денис Глушаков пожелал удачи исполняющему обязанности главного тренера «Торпедо» Артёму Горлову, с которым он ранее работал в «Пари НН».

Напомним, сегодня, 3 октября, московский клуб объявил об уходе испанского специалиста Жозепа Клотета, чьё место и занял Горлов.

«Думаю, что у Артёма Сергеевича получится в «Торпедо». Могу только искренне пожелать удачи и успехов, чтобы вывел «Торпедо» в Премьер-лигу. Клуб с таким именем, как «Торпедо», должен быть в РПЛ», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

После 10 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Свой следующий матч «автозаводцы» проведут 9 октября против «Тюмени».