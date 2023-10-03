Тукманов: «Увольнение Клотета — абсолютно закономерно»

Бывший вице-президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался об отставке Жозепа Клотета с поста главного тренера «автозаводцев».

По мнению Тукманова, отставка испанского специалиста абсолютно закономерна, так как в текущей ситуации «Торпедо» нуждается в российском тренере.

«В нынешних условиях «Торпедо» нужен отечественный тренер, который знает наш футбол и говорит на одном языке с игроками. Питать иллюзии, что иностранный специалист решит задачу команды я бы не стал», — приводит слова Тукманова «РБ Спорт».

Напомним, Клотет возглавил «Торпедо» в конце марта нынешнего года. После 12 туров Мелбет-Первой лиги москвичи занимают 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков.