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Горлов будет готовить «Торпедо» к матчу против «Тюмени»

03 Октября 2023 • 14:20 Комментировать
Тюмень
...
Торпедо Москва
09.10 16:30

Бывший главный тренер красноярского «Енисея» и футбольного клуба «Пари НН» Артём Горлов будет готовить московское «Торпедо» к матчу 13-го тура Первой лиги против «Тюмени», об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что сегодня, 3 октября, «автозаводцы» объявили о прекращении сотрудничества с испанским специалистом Жозепом Клотетом после трех поражений подряд.

«Торпедо» после 12 туров располагается на девятой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 17 очков. Также «черно-белые» вылетели из Кубка России, уступив в 1/32 финала Пути регионов «Уфе» по итогам серии 11-метровых ударов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Горлов
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