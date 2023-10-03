Горлов будет готовить «Торпедо» к матчу против «Тюмени»

Бывший главный тренер красноярского «Енисея» и футбольного клуба «Пари НН» Артём Горлов будет готовить московское «Торпедо» к матчу 13-го тура Первой лиги против «Тюмени», об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что сегодня, 3 октября, «автозаводцы» объявили о прекращении сотрудничества с испанским специалистом Жозепом Клотетом после трех поражений подряд.

«Торпедо» после 12 туров располагается на девятой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 17 очков. Также «черно-белые» вылетели из Кубка России, уступив в 1/32 финала Пути регионов «Уфе» по итогам серии 11-метровых ударов.