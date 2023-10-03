«Торпедо» объявило об уходе Жозепа Клотета с должности главного тренера. Соответствующее решение принял совет директоров московского клуба по итогам переговоров с испанским специалистом.

«Торпедо» поблагодарило Клотета за работу и пожелало успехов в будущем.

Напомним, что Жозеп Клотет работал в «Торпедо» с конца марта. В 23 матчах под руководством испанца команда отпраздновала шесть побед при двух ничьих и 15 поражениях.

Клотет в России запомнился тем, что отстранял футболистов за улыбки и хорошее настроение после плохих матчей. Об этом рассказывали игроки, которые работали с испанцем.

На текущий момент «Торпедо» занимает девятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.