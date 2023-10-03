Зырянов назвал самую важную профессию - ответ вас удивит

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Зырянов назвал самую важную профессию в мире.

«Главная профессия в наше время - это мусорщики. Есть же разные кадры из европейских столиц: забастовка мусорщиков - и весь город в пакетах, везде грязь. Кошмар. Так что мусорщик - самая крутая и нужная профессия», - приводит слова Константина издание Sport24.

Напомним, что в настоящий момент Зырянов является тренером «Черноморца».

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