«Сокол» и «Алания» провели матч без голевых атак

В заключительном матче 12-го тура Мелбет-Первой лиги играли «Сокол» с «Аланией». Команда из Саратова ещё недавно боролась за первое место, но в последних поединках не побеждает в отличие от противника, который идет на вершине. Поединок получился очень упорным и безголевым - 0:0.
«Алания» выиграла только один матч из последних четырех и делит первое место с махачкалинским «Динамо». «Сокол» уже четыре встречи без побед, он идет шестым.
Протокол игры
Косаревский Пётр•Молодцов Артём88' (Маньков Никита (88') •Сериков Илья•Гудков Ян 15'68' (Караев Максим (68') • 87'Евдокимов Андрей•Абазов Астемир•Леонтьев Игорь•Бабаев Владлен68' (Ежков Данила (68') •Мальцев Михаил74' (Казанцев Данил (74') •Сасин Дмитрий•Морозов Владислав 45'74' (Турсунов Игорь (74') 87'
Солдатенко Ростислав•Плиев Константин• 45'Засеев Азамат81' (Багаев Алан (81') • 90'Шавлохов Давид90' (Мельников Степан (90') •Сухорученко Михаил•Чочиев Алан70' (Гурциев Батраз (70') •Хабалов Алан•Царукян Валерий90' (Качмазов Сослан (90') •Машуков Ислам•Кротов Вячеслав•Гиоргобиани Николай
02 октября.
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