«Сокол» и «Алания» провели матч без голевых атак

В заключительном матче 12-го тура Мелбет-Первой лиги играли «Сокол» с «Аланией». Команда из Саратова ещё недавно боролась за первое место, но в последних поединках не побеждает в отличие от противника, который идет на вершине. Поединок получился очень упорным и безголевым - 0:0.

«Алания» выиграла только один матч из последних четырех и делит первое место с махачкалинским «Динамо». «Сокол» уже четыре встречи без побед, он идет шестым.