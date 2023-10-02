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Мелбет-Первая лига

«Сокол» и «Алания» провели матч без голевых атак

02 Октября 2023 • 21:02 Комментировать
Сокол
0:0
Алания
окончен

В заключительном матче 12-го тура Мелбет-Первой лиги играли «Сокол» с «Аланией». Команда из Саратова ещё недавно боролась за первое место, но в последних поединках не побеждает в отличие от противника, который идет на вершине. Поединок получился очень упорным и безголевым - 0:0.

«Алания» выиграла только один матч из последних четырех и делит первое место с махачкалинским «Динамо». «Сокол» уже четыре встречи без побед, он идет шестым.

Протокол игры  
Сокол0:0Алания
Косаревский ПётрМолодцов Артём 88' (Маньков Никита ( 88') Сериков ИльяГудков Ян  15' 68' (Караев Максим ( 68'  87') Евдокимов АндрейАбазов АстемирЛеонтьев ИгорьБабаев Владлен 68' (Ежков Данила ( 68') Мальцев Михаил 74' (Казанцев Данил ( 74') Сасин ДмитрийМорозов Владислав  45' 74' (Турсунов Игорь ( 74'  87')
Запасные: Погосян АльбертОзманов ДавидКозловский НикитаЮгалдин ДмитрийФёдоров Артём
Солдатенко РостиславПлиев Константин  45'Засеев Азамат 81' (Багаев Алан ( 81'  90') Шавлохов Давид 90' (Мельников Степан ( 90') Сухорученко МихаилЧочиев Алан 70' (Гурциев Батраз ( 70') Хабалов АланЦарукян Валерий 90' (Качмазов Сослан ( 90') Машуков ИсламКротов ВячеславГиоргобиани Николай
Запасные: Тобоев ТаймуразДауров РусланБутаев АллонБакаев МихаилГубиев ЭрикГаглоев ТарасХадарцев БатразНатабашвили Георгий
02 октября.

 

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